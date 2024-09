Teraz Disney+ wykupisz za 10 zł miesięcznie. Tyle możesz zaoszczędzić na promocji

Disney+ jest dostępny w Polsce od czerwca 2022 roku. W tym czasie skorzystać mogliśmy już z kilku atrakcyjnych promocji serwisu, jednak standardowo za miesięczny dostęp do usługi streamingowej zapłacimy w Polsce 37,99 zł.

Nowa promocja od Disney+. Każdy może z niej skorzystać

Od 12 września platforma wprowadza nową ofertę promocyjną, która potrwa do 27 września. Dotyczy ona wszystkich nowych i powracających subskrybentów. Osoby te mogą subskrybować Disney+ za 9,99 zł. miesięcznie przez trzy miesiące. Oznacza to, że dzięki promocji w każdym miesiącu można zaoszczędzić 28 zł. Po zakończeniu tego okresu, jeśli nie zrezygnujecie z abonamentu, serwis automatycznie przeniesie was na plan Premium, który będzie kosztował 49,99 zł.

Nowe pakiety Disney+ w Polsce. Będzie drożej

Warto skorzystać z promocji, szczególnie, że pojawia się ona w Polsce tuż przed podniesieniem ceny subskrypcji Disney+. Od 17 października w Polsce będziemy mogli wykupić dwa pakiety:

Pakiet standard – za cenę 29,99 zł miesięcznie (299,90 zł rocznie) – bez reklam, oferowane treści dostępne w maksymalnej jakości Full HD, korzystać z serwisu mogą maksymalnie 2 urządzenia naraz, dźwięk obsługujący systemy 5.1.

Pakiet premium – za cenę 49,99 zł miesięcznie (499,90 rocznie) – bez reklam, jakość wideo w 4K z obsługą HDR, korzystać z serwisu mogą 4 urządzenia naraz, dźwięk obsługujący technologię Dolby Atomos.

Co można obejrzeć na platformie Disney+?

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, „Gwiezdnych Wojen”, National Geographic oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa The Walt Disney Company, jest częścią Disney Media & Entertainment Distribution.

Usługa oferuje kolekcję oryginalnych treści oferowanych na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, serii animowanych i live-action oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. A dzięki marce Star, oferuje także dostęp do najświeższych tytułów 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight i innych.

Czytaj też:

Po latach powraca serial, który kochał cały świat. Jest pierwsza zapowiedź, a w niej niespodziankaCzytaj też:

Telewizja Polska zaskakuje. Oto, co się zmienia i dlaczego warto zwrócić na to uwagę