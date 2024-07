To Polacy oglądali masowo rok temu na Netflix. Przypominamy filmowe hity

W lipcu ubiegłego roku Netflix przyciągnął miliony widzów w Polsce, oferując szeroki wybór filmów, które podbiły serca użytkowników. W letnie dni i ciepłe wieczory Polacy chętnie zasiadali przed ekranami, by zanurzyć się w różnorodnych opowieściach. Przyjrzyjmy się zatem, jakie produkcje cieszyły się największą popularnością i stały się prawdziwymi hitami wśród polskich widzów na Netflix w lipcu zeszłego roku.

Te filmy masowo oglądali Polacy na Netflix rok temu

10. „Nimona”

Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię, ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?

9. „Pachnie oszustwem”

Aby wyrównać rachunki i mieć coś ze swojej niewdzięcznej pracy, zatrudniony w fabryce robotnik postanawia sprzedawać perfumy kradzione z zakładu pracodawcy.

8. „Miłość na pierwszym planie”

Dwie wścibskie babcie podstępem doprowadzają do romantycznego spotkania swoich dorosłych wnucząt. Przy okazji ożywają uczucia z dzieciństwa i kłótnie z przeszłości.

7. „Krzyk VI”

Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro. Pragną rozpocząć nowy rozdział życia. Przeprowadzają się do Nowego Jorku, dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.

6. „Tyler Rake 2”

Elitarny komandos Tyler Rake, który właśnie wyrwał się z objęć śmierci, znów podejmuje się niebezpiecznej misji. Ma uratować uwięzioną rodzinę bezwzględnego gangstera.

5. „Drapacz chmur”

Były antyterrorysta pełni funkcję konsultanta ds. bezpieczeństwa wieżowców. Gdy wybucha ogień w najwyższym chińskim budynku, musi uratować swoją rodzinę z rąk terrorystów i udowodnić, że to nie on jest odpowiedzialny za pożar.

4. „Zagubione serca”

W katastrofie samolotu giną małżonkowie Kay i Dutcha. Mężczyzna, dociekając przyczyn wypadku, odkrywa, że ich bliscy mieli romans.

3. „Dziewczyny z Dubaju”

Młoda dziewczyna marząca o wielkim świecie zostaje damą do towarzystwa arabskich szejków. Wkrótce werbuje polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki.

2. „Teściowie poszukiwani”

Bank, w którym Owen jest dyrektorem, zostaje obrabowany tuż przed jego ślubem. Wszystkie ślady prowadzą w bardzo zaskakującym kierunku – do jego przyszłych teściów.

1. „Teściowie”

Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel.

