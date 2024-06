Film z 11 Oscarami trafi na Netflix! To nie jedyny tytuł, który musicie obejrzeć

Chociaż Netflix oficjalnie nie poinformował jeszcze jakie filmy i seriale zostaną dodane do biblioteki serwisu w lipcu 2024 roku, to mamy pierwsze przecieki, które świadczą o tym, że jest na co czekać. Wśród listy premier na pierwszy wakacyjny miesiąc pojawiło się od groma produkcji, które mają na swoim koncie najważniejsze branżowe nagrody. I nie chodzi tu tylko o starsze klasyki, chociaż i te będziemy mogli obejrzeć (na czele z uwielbianym na całym świecie legendarnym tytułem z 11 Oscarami na koncie), ale też o całkiem nowe perełki, które docenione zostały przez widownię i krytyków.

Sprawdźcie listę topowych filmów, które zadebiutują na Netflix w lipcu i przekonajcie się, że na pewno znajdziecie na niej coś, co was zainteresuje.

Dobre filmy, które zadebiutują w lipcu na Netflix

„Red Rocket” – 1 lipca

Przebrzmiała gwiazda porno wraca do swojego rodzinnego miasteczka w Teksasie, choć nikt tak naprawdę nie chce go tam z powrotem.

„Dual” – 1 lipca

Chora kobieta bliska śmierci decyduje się na sklonowanie siebie, by znajomi nie odczuli jej straty.

„Jak wytresować smoka 2”: – 1 lipca

Pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem.

„Jak wytresować smoka 3” – 1 lipca

Gdy Czkawka zmaga się zadaniami wodza Berk, Szczerbatek trafia na trop tajemniczej smoczycy.

„Kłamstwo” – 1 lipca

Deborah Lipstadt zostaje pozwana o zniesławienie przez historyka, który zaprzecza istnieniu Holocaustu. Kobieta jest zmuszona przedstawić w sądzie dowody na to, że zagłada Żydów miała miejsce.

„Redeeming Love” – 1 lipca

Sprzedana w dzieciństwie do prostytucji, Angel nie zna nic poza zdradą. Czy jej serce można kiedykolwiek naprawić?

„Pacific Rim: Rebelia” – 1 lipca

Jake porzuca kryminalne podziemie i jedna się z siostrą, aby uratować Ziemię przed kolejną inwazją Kaiju.

„Loving” – 1 lipca

Richard Loving poślubia czarnoskórą Mildred. W ich rodzinnej Wirginii mieszane małżeństwa są jednak uznawane za nielegalne.

„To dopiero początek” – 1 lipca

Były agent FBI i były gangster są objęci programem ochrony świadków. Gdy mafia wydaje na nich wyrok śmierci, muszą odłożyć na drugi plan swoją rywalizację z pola golfowego. Tylko współpracując, będą w stanie przetrwać.

„Amerykański gangster” – 1 lipca

Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.

„Morze Czarne” – 1 lipca

Nieposkromiony kapitan okrętu podwodnego udaje się w morze, aby odnaleźć zagubione złoto. Powodzenie misji jest jednak niepewne z powodu chciwości szemranej załogi.

„Cybernatural” – 1 lipca

Po publicznym ośmieszeniu Laura popełnia samobójstwo. Rok później grupa nastolatek otrzymuje od niej wiadomość.

„Ciche miejsce” – 1 lipca

Pięcioosobowa rodzina stara się przetrwać w świecie pełnym potworów, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo, a zwabia je najmniejszy hałas.

„Ambulans” – 1 lipca

Dwóch złodziei kradnie karetkę pogotowia po nieudanym napadzie.

„Trzy kroki od siebie” – 1 lipca

Życie chorej na mukowiscydozę Stelli Grant ulega zmianie, gdy podczas pobytu w szpitalu poznaje pacjenta Willa Newmana.

„Pan i pani Smith” – 1 lipca

Para płatnych zabójców pracujących dla dwóch tajnych agencji wiedzie monotonne małżeńskie życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie nawzajem.

„Pierwszy śnieg” – 1 lipca

Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia kobiety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem bałwana.

„Jack Reacher: Jednym strzałem” – 4 lipca

Były żołnierz, Jack Reacher, przyjeżdża do małego miasteczka, by wyjaśnić sprawę wyszkolonego wojskowego snajpera, który zastrzelił pięć przypadkowych ofiar.

„Babilon” – 6 lipca

Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.

„Downton Abbey: Nowa Epoka” – 6 lipca

Do Downton Abbey przybywa ekipa filmowa, a część rodziny wyjeżdża na Riwierę Francuską, by obejrzeć tajemniczą willę odziedziczoną przez lady Violet.

„Mamma Mia!” – 7 lipca

Dwie historie miłosne z piosenkami ABBY w tle. Młodziutka Sophie próbuje ustalić kto jest jej ojcem, by ten podczas ślubu odprowadził ją do ołtarza.

„Jurassic World: Dominion” – 8 lipca

Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie.

„Monachium” – 8 lipca

W 1972 roku na igrzyskach olimpijskich w Monachium izraelscy sportowcy zostają zamordowani przez palestyńskich terrorystów z Czarnego Września. Mossad organizuje grupę mającą odnaleźć i zlikwidować sprawców tragedii.

„Słodkie zmartwienia” – 8 lipca

Gdy w szkole pojawia się nowa i niezbyt atrakcyjna uczennica, Cher proponuje jej metamorfozę.

„Snajper” – 12 lipca

Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.

„Podpalaczka” – 13 lipca

Andy McGee bierze udział w tajnym eksperymencie medycznym, dzięki któremu uzyskuje moce psychiczne. U jego córki Charlie rozwijają się zdolności pirokinezy.

„Titanic” – 15 lipca

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.

„Prawda czy wyzwanie” – 16 lipca

Uczestnicy gry „Prawda czy wyzwanie” muszą bezwzględnie wykonywać polecenia lub są karani przez nieznaną istotę.

„Boyhood” – 16 lipca

Opowieść ukazuje życie Masona i otaczających go osób, począwszy od lat 5 do 18. urodzin chłopca.

„Gra” – 16 lipca

W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.

„Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film” – 16 lipca

Dwóch złośliwych dzieciaków, George Beard oraz Harold Hutchins, hipnotyzują swojego dyrektora szkoły i zmieniają go w postać z ich komiksu.

„Kac Vegas w Bangkoku” – 18 lipca

Kontynuacja „Kac Vegas”. Czterech przyjaciół udaje się w podróż do egzotycznej Tajlandii na ślub jednego z nich. Spokojny wieczór kawalerski wymyka się spod kontroli.

„Kac Vegas 3” – 18 lipca

Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną w tarapaty.

„Kac Vegas” – 18 lipca

Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.

„Zodiak” – 19 lipca

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.

„Zoolander” – 22 lipca

Derek zostaje zapomniany przez świat show biznesu. Kiedy kontrowersyjny projektant składa byłemu modelowi propozycję promowania najnowszej kolekcji, mężczyzna zgadza się bez namysłu.

