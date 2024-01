„Drużyna AA” nadchodzi. Simlat, Lichota, Stenka czy Cielecka w filmie o alkoholikach

Twórcy hitu „Johnny", który podbił serca widzów kinowych (milion sprzedanych biletów), wracają z nowym projektem. Tytuł filmu w gwiazdorskiej obsadzie to „Drużyna AA". Za reżyserię ponownie odpowiada Daniel Jaroszek, a za produkcję Robert Kijak. Autorami scenariusza są Jacek Wasilewski, Tomasz Kwaśniewski. W obsadzie znaleźli się: Danuta Stenka, Łukasz Simlat, Magdalena Cielecka, Michał Żurawski, Maria Sobocińska, Mikołaj Kubacki i Leszek Lichota.

„Drużyna AA". O czym jest film?

Czwórka uzależnionych krzyżowo anonimowych alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w podróż swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczna niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnym alkoholem, który przewożą – podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje.

Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?,,Drużyna AA" to historia o wzajemnym wsparciu, dzięki któremu można pokonać własne słabości. A także o tym, jak istotne są dla tego zwycięstwa dobre cele w życiu. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo – zwłaszcza, gdy pokusa jest tak blisko.

– Długo szukaliśmy estetycznej drogi, by opowiedzieć tę historię, ale mam nadzieję że finalny efekt i wizualna strona filmu będą powiewem świeżości i dużym zaskoczeniem dla większości widzów. Udało nam się stworzyć niezwykle barwny i niecodzienny świat, wykorzystując relikty architektury PRL-u i wczesnych lat 90-tych, ale nadając im nowego znaczenia. Dzięki temu daliśmy naszym wspaniałym aktorom wyjątkowe tło do odegrania historii, która – w co głęboko wierzę – rozbawi i wzruszy – podkreślił Daniel Jaroszek, reżyser filmu.

Premiera filmu „Drużyna AA” w kinach jesienią 2024 roku.

