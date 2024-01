„Za duży na bajki” powraca z drugą częścią i oryginalną obsadą. Jest zwiastun

Za reżyserię filmu, podobnie, jak przy okazji pierwszej części, odpowiada Kristoffer Rus, za scenariusz napisała Agnieszka Dąbrowska. Na ekranie ponownie pojawią się Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek. Tak jak w pierwotnej wersji towarzyszyć im będą Karolina Gruszka i Dorota Kolak. Do obsady dołączyli m.in. Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki.

„Za duży na bajki 2”. O czym będzie? Zwiastun filmu

Ulubione gamingowe trio powraca. Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania.

Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz... jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca?

Na planie ponownie spotkali się wcielający w postać Waldka Maciej Karaś, grająca Delfinę Amelia Fijałkowska oraz odtwórca roli Staszka – Patryk Siemek. Dlaczego znów chcieli wziąć udział w tym projekcie?

– Powodów jest kilka. Po pierwsze praca nad pierwszą częścią filmu była niesamowitą przygodą, którą przeżyłam z absolutnie cudownymi ludźmi. I chciałam to przeżyć jeszcze raz. Po drugie, „Za duży na bajki 2" to opowieść o tym, co dla nastolatków naprawdę ważne. Nie mogłam tego przegapić. A po trzecie, od zawsze chciałam być aktorką, więc na planie spełniałam marzenia i... zbierałam doświadczenia – mówi Amelia Fijałkowska.

– Film porusza ważne problemy, które dotykają wielu z nas, i o których czasami warto porozmawiać – dodaje Maciek Karaś – już przed premierą pierwszej części byłem pewny i przekonany, że jeżeli powstanie kontynuacja, będzie to dla mnie ogromna przyjemność w niej uczestniczyć. Gdy dostałem propozycję, od razu się zgodziłem – zapewnia.

– Przy nagrywaniu pierwszej części rozmawialiśmy z Maćkiem (Waldkiem), że byłoby super jakby powstała kontynuacja filmu. Jak się dowiedziałem, że ruszają zdjęcia do drugiej części, to nie zastanawiałem się ani sekundy. Mega ekipa, super atmosfera, bardzo ciekawy scenariusz sprawiły, że praca na planie to byłą dla mnie czysta przyjemność – mówi Patryk Siemek.

Galeria:

„Za duży na bajki 2”. Pierwsze zdjęcia z kontynuacji hitu

Film „Za duży na bajki 2” na ekrany kin trafi 15 marca 2024 roku.



Czytaj też:

Joanna Kulig będzie przyznawać Oscary 2024. Pokazała fotkiCzytaj też:

Sukces kolejnego polskiego filmu na Netflix. Stał się numerem 1. na świecie!