Suzanne Somers nie żyje. Amerykańska aktorka zmarła dzień przed 77. urodzinami

Suzanne Somers nie żyje. Aktorka producentka, scenarzystka, modelka i pisarka przez 23 lata chorowała na nowotwór. Amerykańska gwiazda odeszła w niedzielę rano, a informację przekazał magazyn People. W poniedziałek 16 października 2023 roku Suzanne Somers obchodziłaby 77. urodziny.

„Suzanne Somers zmarła spokojnie w domu we wczesnych godzinach porannych 15 października. Przez ponad 23 lata walczyła z agresywną postacią raka piersi” – przekazał w imieniu rodziny gwiazdy publicysta i felietonista R. Couri Hay.

Artysta przekazała, że aktorka odeszła w otoczeniu najbliższych. „Suzanne była w towarzystwie swojego kochającego męża Alana, syna Bruce’a i najbliższej rodziny. Suzanne była w towarzystwie swojego kochającego męża Alana, syna Bruce’a i najbliższej rodziny. Jej rodzina zebrała się, aby 16 października świętować jej 77. urodziny. Zamiast tego będą świętować jej niezwykłe życie i chcą podziękować jej milionom fanów i obserwujących, którzy bardzo ją kochali” – czytamy.

Suzanne Somers nie żyje. Przegrała walkę z rakiem po 23 latach

Jeszcze przed śmiercią gwiazda przekazała w rozmowie z „People”, że nie może się doczekać, aż spędzi ten wyjątkowy dzień ze swoją rodziną, a przede wszystkim szóstką swoich ukochanych wnuków.

Suzanne Somers walczyła z rakiem piersi od lat. W jednym z instagramowych wpisów przyznała, że znów powrócił. „Jak wiecie, dwie dekady temu miałam raka piersi, który od czasu do czasu pojawiał się na nowo, więc nadal z nim walczę. Zastosowałam najlepsze metody alternatywne i konwencjonalne zwalczania tej choroby. Nie jest to dla mnie nowe terytorium. Wiem, jak założyć sprzęt bojowy i jestem wojownikiem” – napisała wówczas.

Suzanne Somers – kim była?

Suzanne Somers zaczęła działać w branży w latach 60. W 1973 roku zagrała w filmie nominowanym do Oscara „American Graffiti” George’a Lucasa. Początek lat 70. był dla niej bardzo łaskwy – Somers bardzo często pojawiałą się w telewizji. Na swoim koncie ma udział w m.in. „One Day at a Time”, „The Love Boat” i „Starsky and Hutch”. Przełomem w jej życiu była rola w serialu komediowym ABC „Three's Company”.

