Kazik w szpitalu, koncerty Kultu odwołane. Muzyk opublikował nagranie

Kiedy do mediów trafiła informacja, że Kult ze względu na stan zdrowia Kazika Staszewskiego musi odwołać koncerty, fani zaczęli się zastanawiać, co dolega artyście.

Chociaż do tej pory nie wiadomo co się stało, to już wiemy, że muzyk wyszedł ze szpitala. Opublikował nagranie, na którym widzimy, jak leży na łóżku najprawdopodobniej w domu. – Dziękuję za wszystkie życzenia – powiedział gwiazdor.

Kazik zabrał głos po tym, jak trafił do szpitala. Opublikował nagranie

Nagranie z domu Kazika, na którym widzimy, jak leży na łóżku z czworonożnym przyjacielem, pojawiło się na facebookowym profilu Kultu. Grupa poinformowała, że kolejne koncerty także będą przesunięte, a wszystko ze względu na samopoczucie lidera.

„Powrót Kazika do pełni sił wymaga jeszcze trochę czasu. Mimo znaczącej poprawy, jego obecny stan nie pozwala na powrót na scenę i stawienie czoła przeszło 2,5-godzinnemu koncertowi. A innych przecież nie gramy. W związku z tym, mając na uwadze zdrowie Kazimierza, podjęliśmy decyzję o przesunięciu w czasie najbliższych trzech koncertów, które mieliśmy zagrać w ramach Trasy Pomarańczowej 2023” – możemy przeczytać.

W dalszej części artyści przyznali, że nie wyobrażają sobie innego zachowania. „Liczymy na Waszą wyrozumiałość. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że mogliśmy naszą decyzją pokrzyżować Wasze plany, ale w zaistniałej sytuacji nie wyobrażaliśmy sobie, żeby postąpić inaczej. Zdrowie ma się jedno, a dni w kalendarzu jednak trochę więcej” – dodali artyści.

Kult odwołał koncerty w Niemczech ze względu na hospitalizację Kazika

Informacja o odwołanych koncertach w Hamburgu i Berlinie ze względu na stan Kazika trafiła do mediów 12 października 2023 roku. Kult poprosił swoich fanów o wyrozumiałość. Głos zabrał też agent grupy, który jednak nie chciał zdradzić zbyt wiele. – To sprawy prywatne, nic więcej nie powiem. Mogę jedynie dodać, że nie ma zagrożenia życia. Na pewno Kazik, jak przekazaliśmy, nie może uczestniczyć w najbliższych koncertach – powiedział.

