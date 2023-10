Bruce Willis przestał mówić. „Radość z życia, z której był znany, zniknęła”

Bruce Willis w 1987 roku poślubił Demi Moore. Para ma wspólnie trzy córki: Rumer Glenn Willis (ur. 1988), Scout LaRue Willis (ur. 1991) i Tallulah Belle Willis (ur. 1994). Chociaż w 2000 roku Willis i Moore wzięli rozwód, wciąż pozostają w bardzo bliskich kontaktach. Od 2009 roku aktor jest mężem Emmy Heming, z którą ma dwie córeczki: Mabel Ray (ur. 2012) i Evelyn Penn (ur. 2014).

W marcu 2022 roku rodzina 68-letniego aktora poinformowała w mediach społecznościowych, że zmaga się on z afazją i w związku z ciężkim stanem zdrowia kończy karierę aktorską. W lutym 2023 roku jego bliscy oświadczyli, że choroba postępuje i stwierdzono u niego nieuleczalną formę demencji — otępienie czołowo-skroniowe. Przez cały czas u boku Bruce'a Willisa jest jego żona Emma Heming, która publikuje czasami na Instagramie nagrania, przedstawiając fanom, jak ma się ich ulubiony aktor.

„Na wariackich papierach” (ang. „Moonlighting”), nadawany w latach 1985-1989, trafi niebawem na amerykańską platformę Hulu. Występ w serialu, opowiadającym o sprawach prowadzonych przez agencję detektywistyczną Blue Moon Inverstigation w siedzibą w Los Angeles, był momentem przełomowym w karierach Cybill Shepherd i Bruce'a Willisa.

Przyjaciel Bruce'a Willisa przekazał nowe informacje o jego stanie zdrowia

Producent i scenarzysta „Na wariackich papierach” Glenn Gordon Caron rozmawiał z „New York Post” o procesie wprowadzenia serialu na platformy streamingowe. Przyznał, że zajęło to sporo czasu, a choroba Bruce'a Willisa w trakcie postępowała.

– Udało mi się z nim porozumieć w tej sprawie, zanim choroba sprawiła, że był tak niekomunikatywny, jak teraz. Mówiłem mu o nadziei, jaką mam na to, że serial znów zostanie pokazany ludziom. Wiemy, że jest naprawdę szczęśliwy, że udało się nam tego dokonać, chociaż nie może mi tego powiedzieć. Kiedy spędzałem z nim czas, rozmawialiśmy o tym dużo i wiem, że był podekscytowany – podkreślił.

Glenn Gordon Caron ujawnił, że odwiedza Bruce'a Willisa mniej więcej raz w miesiącu i jest w stałym kontakcie także z żoną aktora Emmą Heming Willis.

– Radość z życia, z której znany był Willis, zniknęła. Bardzo się starałem, aby pozostać w jego życiu. To, co sprawia, że jego choroba jest tak trudna, to fakt, że jeżeli spędziłeś kiedykolwiek z Brucem Willisem chociaż chwilę to wiedziałeś, że nikt nie ma tak ogromnej miłości do życia, jak on. Kochał życie, uwielbiał budzić się każdego ranka i próbować żyć jego pełnią. Zatem fakt, że widzi teraz świat "przez moskitierę", nie ma dla mnie sensu – podkreślił producent.

Dodał, że Willis wie, kim jesteś przez jakieś około 3 minuty od czasu, gdy wejdziesz. – Kiedyś uwielbiał czytać, teraz to jest już dla niego niedostępne. Mimo to nadal jest Brucem. Kiedy jesteś z nim to wiesz, że to Bruce i jesteś wdzięczny, że tam jesteś – powiedział.

