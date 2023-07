Premiera filmu „Chłopi” odbędzie się na festiwalu w Toronto. Zobaczcie zdjęcia

Światowa premiera „Chłopów” odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. To wielkie wyróżnienie dla produkcji – został wybrany do pokazu w sekcji Special Presentation. Festiwal w Toronto odbywa się od 7 do 17 września i jest jednym z największych festiwali filmowych na świecie, przyciągającym rocznie ponad 480 000 widzów. Special Presentation to jedna z najbardziej prestiżowych sekcji w Toronto.

W tym wyjątkowym dziele wystąpią największe polskie gwiazdy.

„Chłopi” z premierą w Toronto

O zaszczytnym miejscu premiery wypowiedział się reżyser produkcji.

– Cieszymy się, że światowa premiera „Chłopów” odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Misją festiwalu jest „zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają świat poprzez film”, a filozofia ta jest bliska naszym sercom. „Chłopi” to dla nas kolejna podróż, która pozwoliła zagłębić się w emocjonalne możliwości i estetyczne piękno techniki animacji malarskiej. Adaptacja „Chłopów” pozwoliła nam również przybliżyć światu niesamowitą powieść Reymonta, która mimo Nagrody Nobla jest obecnie w dużej mierze nieznana poza granicami Polski. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego miejsca niż Toronto, aby podzielić się tą epopeją z zagranicznymi widzami po raz pierwszy – powiedział Hugh Welchman, współreżyser i producent filmu ze studia BreakThru Films.

„Chłopi” z wyjątkową obsadą: Kasprzyk, Bohosiewicz, Musiał, Kożuchowska

Animacja „Chłopów” to esencja półwiecza malarstwa europejskiego z przełomu XIX i XX wieku, z naciskiem na styl Młodej Polski. Początkowo film był kręcony jako film fabularny z aktorami.

W „Chłopach” występują m.in.: Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał i Julia Wieniawa. W głównej roli – Jagny – występuje Kamila Urzędowska. Następnie grupa ponad 100 malarzy rozpoczęła animację malarską, która trwała ponad 2 lata. Artyści malowali kluczowe klatki za pomocą farb olejnych Cobra (Royal Talens) na płótnie, a grupa animatorów tworzyła klatki pośrednie, aby całość była płynna i przyjemna dla oka.

Do polskich kin film trafi 13 października 2023 roku.

