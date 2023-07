Aleksandra Żebrowska pokazała stylizację w stylu Barbie. Fani byli jednogłośni

Aleksandra Żebrowska słynie z ogromnego dystansu do siebie oraz pokazywania rzeczywistości, takiej, jaka jest. Żona Michała Żebrowskiego nie ubarwia rzeczywistości i ma problemu z prezentowaniem nagich części swojego ciała, takimi, jakimi są. Jej odważne fotografie czasem są krytykowane przez internautów, którzy uważają, że „pokazuje za dużo” lub zdjęcia są „niesmaczne”. Ma jednak też sporą rzeszę fanów, którzy cenią jej poczucie humoru i chętnie komentują każdy post. Nie ukrywają, że jej zabawne posty poprawiają im nastrój.

Aleksandra Żebrowska zdaje się nie przejmować niepochlebnymi komentarzami. Chętnie pokazuje też nieidealnie czysty dom, a taki, w jakim widać, że mieszka gromadka dzieci. Michał Żebrowski jest dużo mniej aktywny w mediach społecznościowych, ale ostatnio udziela się coraz częściej. Jego żona bardzo chętnie publikuje zdjęcia z aktorem i jak zawsze nie brak w nich humoru. Tak też było ostatnim razem, kiedy Żebrowska opublikowała zdjęcie kilka dni po polskiej premierze filmu „Barbie”. Do produkcji nawiązała nie tylko podpisem, ale przede wszystkim stylizacjami.

Żebrowscy jako Barbie i Ken. Fani byli jednogłośni

Żona znanego aktora zdecydowała się na krótką różową sukienką, białe perły oraz srebrzyste klapki na obcasie. Trzeba przyznać, że zarówno długie blond włosy jak i idealne nogi gwiazdy kojarzą się z lalką Barbie. Żebrowski także postarał się jeśli chodzi o strój przypominający Kena. Postawił na chabrową marynarkę, pod którą nie miał nic więcej. Granatowe szorty, długie białe skarpetki i sportowe buty. Fanom jednak najbardziej spodobał się podpis. „Nie zaprosili nas na premierę, ale byliśmy gotowi” – czytamy.

„O kurde, ale nogi... Barbie nie zaprosiła, bo ich zazdrości”; „Lepszej Barbie i Kena nie znajdą nigdzie. Zrobili wielki błąd, nie zapraszając”; „Skarpeta, but, a dopełnienie wypas marynara jak z żurnala lata 80”; „Barbie i Ken chowa się przy Was w różowym domku!”; „Olu, ale to tylko dlatego, że bali się, że wszystkich przebijecie. Jesteście mega” – czytamy pod fotografią Żebrowskich.

instagramCzytaj też:

Warnke o powodach rozstania ze Stramowskim. „Dziecko nas bardzo obciążyło”Czytaj też:

Żona Olbrychskiego o śmierci wnuka. „Trauma nie do opisania”