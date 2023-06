Aktorski film o Milesie Moralesie, nowy Spider-Man oraz „Spider-Woman”, nadchodzą!

Ku wielkiej radości fanów, producentka Amy Pascal przekazała właśnie, że trwają już prace nad produkcją „Spider-Woman” i aktorskim filmem o przygodach Milesa Moralesa. – Zobaczycie wszystko – poinformowała podczas rozmowy z „Variety” przy okazji premiery nowej odsłony kultowego tytułu w Los Angeles. – To wszystko się dzieje – zapewniła.

Z kolei producent Avi Arad podsycał emocje mówiąc, że widzowie zobaczą „Spider-Woman” szybciej, niż myślą. – Nie mogę jeszcze nic dokładnie zdradzić, ale film nadchodzi – twierdził.

Ze świetnych wiadomości Pascal przekazała ponadto, że trwają już też prace nad czwartym filmem z serii „Spider-Man” z Tomem Hollandem i Zendayą, jednak projekt nieco spowolnił ze względu na strajk scenarzystów.

Nieco bardziej ostrożny z informacjami na temat potencjalnej daty premiery nadchodzących produkcji z uniwerum „Spider-Mana” był na premierze szef Sony Tom Rothman. – Gdybym wam to powiedział, musiałbym was zabić – żartował.

„Spider-Man: Across the Spider-Verse”. O czym opowie?

„Spider-Man: Across the Spider-Verse” w reżyserii Joaquima Dos Santosa, Justina K. Thompsona i Kempa Powersa wchodzi do kin w piątek 2 czerwca.

„Z Brooklynu Miles trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Manów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha” – brzmi jego opis.

