„On the Adamant” najlepszym filmem Berlinale. Złoty Niedźwiedź dla dokumentu

Nicolas Philibert, reżyser dokumentu „On the Adamant” nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem za najlepszy film na festiwalu w Berlinie, powiedział, że jest głęboko poruszony decyzją jury o przyznaniu głównej nagrody filmowi dokumentalnemu, a nie fikcji. – To, że dokument sam w sobie można uznać za kino, głęboko mnie porusza – powiedział. – Przez 40 lat zawsze walczyłem o to, aby było to tak postrzegany – dodał.

„On the Adamant” ze Złotym Niedźwiedziem. Przełamywanie stereotypów



Kręcony przez trzy lata film śledzi życie w ośrodku opieki dziennej na pokładzie The Adamant, barki zacumowanej na prawym brzegu Sekwany. Pacjenci i opiekunowie wchodzą na niej w interakcje w sposób, który przełamuje to, co Philibert uważa za „dehumanizację psychiatrii”.

– Pacjenci psychiatryczni są zawsze piętnowani… i zawsze patrzy się na nich przez pryzmat przemocy, a ja chciałem odwrócić ten stereotyp i pokazać, jacy są ludzcy – powiedział reżyser na czerwonym dywanie po tym, jak odebrał statuetkę. Wyraził nadzieję, że jego film zmieni świadomość społeczeństwa na ten temat.

Nagrodzony za najlepszą reżyserię („Le Grand chariot”) Philippe Garrel zadedykował swoją nagrodę nieżyjącemu już, wielkiemu reżyserowi Jeanowi-Lucowi Godardowi. W dramacie opowiadającym o prowadzonym przez rodzinę teatrze kukiełkowym reżyser obsadził swoje dzieci. Christian Petzold odebrał nagrodę za „Roter Himmel”. Film jest tragikomedią o młodych ludziach mieszkających w domku letniskowym nad Bałtykiem, którym zagraża nadciągający pożar lasu. Sofía Otero została najmłodszą w historii zdobywczynią berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie „20 000 gatunków pszczół”.

Berlinale 2023. Pełna lista nagrodzonych w konkursie międzynarodowym

Złoty Niedźwiedź – Nicolas Philibert (reżyser), Céline Loiseau, Gilles Sacuto, Miléna Poylo (producenci) „On the Adamant”

(Wielka nagroda jury) – Christian Petzold „Roter Himmel” Nagroda jury – João Canijo „Mal river”

Reżyseria – Philippe Garrel „Le Grand chariot”

Rola główna – Sofía Otero „20,000 especies de abejas”

Rola drugoplanowa –Thea Ehre „Bis ans Ende der Nacht”

Scenariusz – Angela Schanelec „Music”

Wyjątkowy wkład artystyczny – Hélène Louvart (zdjęcia do filmu „Disco Boy”)

