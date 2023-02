Premiery kinowe w piątek. Wszyscy już mogą obejrzeć nagradzanego „Wieloryba”

Od dziś wszyscy widzowie zobaczyć mogą kolejną odsłonę przygód Ant-Mana, czyli „Ant-Man i Osa: Kwantomania”. Ponadto obejrzymy nagradzanego „Wieloryba” czy poruszający „Blisko” Lukasa Dhonta.

„Wieloryb”



Cierpiący na poważną otyłość nauczyciel angielskiego próbuje odbudować więź ze swoją nastoletnią córką.



„Ant-man i Osa: Kwantomania”



Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), oraz córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton) będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe.



„Oczy demona”



Amerykańska telewizyjna ekipa poszukująca zjawisk paranormalnych na całym świecie, udaje się do idyllicznego Fraser's Hill na górzystym obszarze Malezji. W skład ekipy wchodzą między innymi piękna, ezoteryczna Jules i sceptyczny Ben. Mają tam nagrać materiał o nawiedzeniach starego domu. Jego nowi właściciele Ian i Martha twierdzą, że doświadczyli tam dziwnych fenomenów. Zgłębiając zagadkę ekipa napotyka przypadki opętania i upiory tak przerażające i silne, jakich nigdy dotąd nie napotkali w swej praktyce. Jules w dzieciństwie zetknęła się z nieziemską mocą, może to sprawi, że jako jedyna będzie w stanie stanąć do walki ze złymi mocami.



„Właściciele”



Komedia satyryczna z gwiazdorską obsadą, będąca kinowym debiutem cenionego reżysera teatralnego. Niemal cała akcja filmu rozgrywa się w jednym pomieszczeniu, w trakcie zebrania wspólnoty mieszkaniowej pewnej praskiej kamienicy. Spotkanie grupy wyrazistych osobowości, z których każda ma własne pomysły, owocuje wieloma spięciami i groteskowymi sytuacjami.



„Królowa wojownik”



Opowieść o Afryce i jednym z najważniejszych państw na tym kontynencie w XVIII i XIX wieku - Królestwie Dahomej.



„Blisko”



Zmysłowa opowieść o przyjaźni dwóch trzynastoletnich chłopców.

