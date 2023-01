Fani mogą odetchnąć. Będzie kontynuacja filmu „Batman”

„Batman” Reevesa, który premierę miał w ubiegłym roku, zebrał dobre recenzje zarówno krytyków jak i widzów, przynosząc ogromne zyski – zarobił ponad 770 mln dolarów na całym świecie. To szybko skłoniło wytwórnię Warner Bros. do ogłoszenia, że powstanie zarówno kontynuacja filmu jak i kilka spin-offów. Informacja ta, jak i cała przyszłość produkcji uniwersum DC, jednak stała się niepewna po fuzji Warner.Bros Discovery. Firma zaczęła bowiem rezygnować z wielu projektów, na rzecz nowego 10-letniego planu ujednolicenia franczyzy. Pojawiły się pytania o nowego „Batmana”. Teraz w rozmowie z Colliderem Matt Reeves potwierdził, że fani nie mają się czego obawiać.

– Jesteśmy bardzo zaangażowani w ten projekt. Ja i mój współpracownik Mattson (Tomlin – red.) piszemy scenariusz, co jest naprawdę ekscytujące i jestem ogromnie podekscytowany – przekazał. Tomlin pracował też z Reevesem nad scenariuszem „Batmana”.

Podczas wywiadu Reeves przekazał też, że jest „naprawdę podekscytowany pracą z Robem (Pattinsonem – red.), ponieważ uważa go za wyjątkową osobę i aktora”.

„Batman” Matta Reevesa

Film „Batman” oglądać możemy w Polsce na platformie HBO Max. Film przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, podczas gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie sprawę z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje.

Przypomnijmy, w filmie Zoe Kravitz gra Kobietę Kot (Selina Kyle), Jeffrey Wright wciela się w Jamesa Gordona, komisarza policji w Gotham City i sojusznika Batmana, Collin Farrell w Pingwina (Oswald Cobblepot), Paul Dano w Człowieka-Zagadkę, Andy Serkis w Alfreda Pennywortha, lokaja i mentora Wayne'a. W „The Batman” wystąpili także: Barry Keoghan jako Stanley Merkel, oficer policji[11], Jayme Lawson jako Bella Reál, kandydatka na burmistrza Gotham City, Alex Ferns jako komisarz Pete Savage, Gil Perez-Abraham, bliźniaki Charlie Carver i Max Carver oraz Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Czytaj też:

Shakira uderza w Pique w nowej piosence. Klip zebrał już ponad 25 mln wyświetleńCzytaj też:

Kwaśniewska straciła bliską osobę. Nawiązała do Meghan Markle