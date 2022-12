Jest pierwszy teaser „Barbie”. Nawiązuje do „Odysei kosmicznej” Kubricka

Udostępniony teaser „Barbie” rozpoczyna się sceną na odludziu. Widzimy małe dziewczynki, bawiące sie lalkami – bobasami. Lektor mówi: „Od zarania dziejów, od momentu istnienia pierwszej małej dziewczynki, były też lalki. Ale lalki były zawsze lalkami-bobasami. Aż do teraz”. Później następuje przebitka ukazująca widzom Margot Robbie w roli kultowej Barbie, która puszcza oko do małych dziewczynek.

Cała scena jest jasnym nawiązaniem do początku filmu „2001: Odyseja kosmiczna” Stanleya Kubricka, w którym małpy odkrywają zastosowanie kości jako broni. Słyszymy także ten sam poemat symfoniczny, tj. „Also sprach Zarathustra” Richarda Straussa. Później twórcy ukazują nam na ekranie zbieraninę kolorowych, szybkich i pełnych pompy scen z filmu.

„Barbie”

„Barbie” to projekt, o którym od lat mówią wszyscy. Ciekawy jest nie tylko sam temat, ale też to, że scenariusz do obrazu wspólnie napisała reżyserska para: Greta Gerwig, twórczyni „Małych kobietek” (nominacja do Oscara za scenariusz), „Lady Bird” czy „Frances Ha” oraz Noah Baumbach, który odpowiada między innymi za nagradzaną „Historię małżeńską”.

Fakt, że to Margot Robbie wcieli się w główną bohaterkę w „Barbie” poznaliśmy już przy okazji ogłoszenia samego projektu, jednak Gerwig poszukiwała swojego Kena dość długo. Padło na Ryana Goslinga („Drive”, „La La Land”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Pamiętnik”). W obsadzie znalazły się także America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu oraz Emma Mackey.

O samej fabule obrazu wiadomo niewiele – jest utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się jednak pierwsze fotki z obrazu, na których pokazano, jak w swoich rolach prezentują się główni bohaterowie.

Film „Barbie” trafi do kin w lecie 2023 roku.

Czytaj też:

Jan Nowicki dzień przed śmiercią napisał list. Odczytał go Marek KondratCzytaj też:

Uczestniczka „Gogglebox. Przed telewizorem” trafiła do szpitala. „Miałam bardzo ciężki dzień”