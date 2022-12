Jan Nowicki dzień przed śmiercią napisał list. Odczytał go Marek Kondrat

Jan Nowicki zmarł 7 grudnia w wieku 83 lat. Już kilka lat temu mówił, że chce być pochowany w rodzinnym Kowalu. Tam też spoczął 14 grudnia. W uroczystościach pogrzebowych legendarnego aktora udział wzięła masa gwiazd, z którymi prywatnie się przyjaźnił. Przemowę z ambony wygłosił Marek Kondrat. Zdradził, że dzień przed śmiercią przyjaciel napisał do niego list.

„Bardzo dużo śpię, jestem sponiewierany rzeczywistością” – brzmiało pierwsze zdanie listu. Później Nowicki narzekał na pogodę. „Źle to znoszę, dobrze, że Anusia wszystko ogarnia. Schodzę tylko na mecze... Przystąpiliśmy do rozważań zmiany samochodu, bo ostatni zdechł. Wysyłam Ci zdjęcie z OSP w Kowalu. Możesz sobie pokpić”... – żartował. I faktycznie, jeszcze w sobotę 3 grudnia Nowicki był obecny na promocji książki „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego Miasta Kowala na Kujawach”. Włożył nawet z tej okazji mundur strażacki.

Jan Nowicki – człowiek wielu talentów

Jan Nowicki urodził się 5 listopada 1939 roku w Kowalu. Uczęszczał do siedmiu różnych szkół średnich. W teatrze zadebiutował w 1964 roku w „Zaproszeniu do zamku”. Rok wcześniej występował po raz pierwszy na ekranie. W trakcie swojej kariery zagrał ponad 200 ról, w tym między innymi w hitach „Niepochowany”, „Wielki Szu”, „Magnat”, „Spirala” czy „Sanatorium pod Klepsydrą”. Jego kreacje teatralne, w tym Stawrogina w „Biesach”, Rogożyna w „Nastazji Filipownej”, Artura w „Tangu” czy księcia Konstantego w „Nocy listopadowej”, przeszły do historii.

Nowicki pisał też książki, których wydał w kilkadziesiąt w trakcie swojego życia. Tworzył też teksty piosenek oraz kolęd, pisał felietony. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (1977) czy Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

Prywatnie, ze związku z Barbarą Sobottą ma syna Łukasza Nowickiego, aktora oraz prezentera. Z Ireną Paszyn ma córkę Sajanę. Przez 30 lat był w związku z reżyserką Martą Meszaros. W 2009 roku ożenił się z Małgorzatą Potocką, z którą rozwiódł się w 2015 roku. Od 2017 roku jego żoną była Anna Kondratowicz.

Czytaj też:

Internauci zachwyceni reklamą Żabki z Marylą Rodowicz. „Odmrażamy królową”Czytaj też:

Sławomir Świerzyński z Bayer Full ma bardzo niską emeryturę. „Nawet łódki nie zatankuje”