„Akademia Pana Kleksa”. Zobaczcie zwiastun nowej wersji!

„Akademia Pana Kleksa” to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.

„Akademia Pana Kleksa”. Nowa wersja

Twórcy podkreślili, że ważnym elementem filmu jest aspekt edukacyjny. Akademia Pana Kleksa będzie szkołą międzynarodową, w której uczyć się będą dzieci z całego świata. W Adę Niezgódkę, która zastąpi postać Adasia Niezgódki wcieliła się Antonina Litwiniak, natomiast tytułowego Pana Kleksa zagrał Tomasz Kot. Aktor zastąpi legendarnego w tej roli Piotra Fronczewskiego. Podczas ogłoszenia tej informacji nie krył, że traktuje angaż jako ogromne wyzwanie.

– To ogromne wyzwanie, a jak człowiek się mierzy z wyzwaniem, to wie, że żyje. To dla mnie również olbrzymi zaszczyt, ponieważ w mojej świadomości Piotr Fronczewski jest absolutnie najfantastyczniejszym Kleksem, więc czuję także presję. Sam fakt, że mogę wejść na plan, realizować ten film, taki pomnik z naszego dzieciństwa to niezwykłe przeżycie, ponieważ w naszych głowach ma on ogromny ładunek emocjonalny, zwłaszcza w moim pokoleniu – powiedział Kot.

Dziś do sieci trafił zwiastun produkcji. Zdjęcia już się zakończyły, bowiem ostatni klaps na planie padł 22 listopada. Teraz film jest w fazie post produkcji. Premiera zaplanowana jest na 2023 rok.

