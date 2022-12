Nowa komedia od twórców „Lejdis”. „Ślub doskonały” już w styczniu w kinach

Podobnie jak przy „Mayday" pomysł na film powstał na podstawie brawurowej sztuki teatralnej, tym razem autorstwa Robina Hawdona.

„Ślub doskonały". Fabuła filmu

Ten ślub nie zapowiadał się najlepiej już od samego początku. Panna młoda (Aleksandra Adamska) jest w ciąży, a jej zaborcza mamusia (Ewa Kasprzyk) nie chce słyszeć o prawdziwym ojcu dziecka. Pan młody (Adam Woronowicz) w zasadzie nie zna swojej przyszłej żony, a do ożenku został zmuszony wymownym szantażem przez przyszłą teściową. Gdy nastaje dzień ślubu, rusza lawina zdarzeń. Pan młody budzi się w apartamencie dla nowożeńców z gigantycznym bólem głowy po hucznym wieczorze kawalerskim, u boku nieznajomej kobiety. Do drzwi rozlega się pukanie, trzeba działać szybko i ukryć kochankę w łazience. Całe szczęście to tylko drużba (Piotr Głowacki).

Niestety chwilę później do tego samego pomieszczenia wpada przyszła panna młoda wraz ze swoją mamusią. Jeżeli obaj panowie chcą wyjść cało z tej niewygodnej sytuacji – muszą szybko wymyślić alternatywną wersję wydarzeń. To jednak tylko pogarsza sprawę, bo z każdego kolejnego kłamstwa wpadają w następne. Wkrótce okaże się, że tu każdy ma coś do ukrycia. Ten dzień zaczyna niebezpiecznie zapowiadać się jak największa katastrofa w życiu przyszłej teściowej, teścia, świadka, wedding planerki i wszystkich dookoła. Opresja w jakiej się znaleźli i wyjście z niej cało, wydawać się będzie niemożliwą woltą. A nawet jeśli im się uda, będzie to tylko sekunda ciszy przed burzą i preludium do tego, co jeszcze ich czeka. Jedno wydaje się pewne: o tym ślubie jeszcze długo będzie się mówić. Tylko pytanie... czy tak, jak chciała mamusia?

W obsadzie filmu znaleźli się: Adam Woronowicz („Mayday", „Teściowie", „Zupa nic"), Aleksandra Adamska („Miłość jest wszystkim", „Skazana" – serial), Ewa Kasprzyk („Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", „Narzeczony na niby"), Piotr Głowacki („Planeta Singli" 1-3, „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"), Magdalena Lamparska („365 dni", „Porady na zdrady", „Listy do M. 2"), Aleksandra Popławska („1800 gramów", „Wataha", „Kobiety mafii"), Krzysztof Stelmaszyk („Testosteron", „Wkręceni"), Andrzej Grabowski („Pitbull", „Mayday"), Paweł Deląg („Wszystko albo nic", „Chłopaki nie płaczą"), Krzysztof Czeczot („Swingersi", „Gotowi na wszystko. Exterminator"), Sandra Staniszewska („Mayday", „W jak morderstwo"), Otar Saralidze („Teściowie", „365 dni"), Krzysztof Czeczot („Porady na zdrady", „Gotowi na wszystko. Exterminator"), Tomasz Oświeciński („Mayday", „Swingersi"), Filip Chajzer („Kobiety Mafii", „Plagi Breslau").

Kiedy premiera „Ślubu doskonałego”?

Film „Ślub doskonały” w kinach już od 13 stycznia 2023 roku.

