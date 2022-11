Co oglądać w weekend na Netflix? 15+ nowych propozycji od platformy

Jak co tydzień platforma Netflix ma dla swoich subskrybentów długą listę nowości. W weekend można nadrobić zaległości i zagłębić się w świecie świeżych seriali, filmów i programów od Netflix. W tym tygodniu pojawiły się w serwisie takie tytuły jak „Blockbuster” czy „Enola Holmes 2”. Czas umilić mogą nam także „Cici”, polska „Ostatnia wieczerza” czy popularny teraz na platformie film „Dobry opiekun” z Jessicą Chastain i Eddiem Redmaynem. Przejrzyj pełną listę nowości i poszukaj czegoś dla siebie.

„W zamknięciu ”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Enola Holmes 2”

Enola Holmes podejmuje się wyjaśnienia sprawy zaginionej dziewczyny. Żeby tego dokonać, nastolatka potrzebuje pomocy przyjaciół oraz starszego brata, Sherlocka.



„Buying Beverly Hills”

Agencja to rodzinna firma Mauricio Umansky’ego, która zajmuje się najbardziej ekskluzywnymi nieruchomościami w Beverly Hills – gdzie na każdym rogu czeka nowy dramat.



„Blockbuster”

W ostatniej działającej wypożyczalni Blockbuster zapracowany menedżer stara się pozostać w grze mimo ostrej konkurencji i emocjonalnych zawirowań.



„Orgasm inc. Historia firmy One Taste”

Firma oferująca seksualny dobrostan zdobywa sławę i fanów praktyką „orgazmicznej medytacji”, ale w pewnym momencie jej klienci zaczynają stawiać poważne zarzuty.





„Tajemnica Rodziny Greco”



Z pozoru idealna rodzina z Jalisco w Meksyku potajemnie porywa dla okupu bogatych ludzi, aby utrzymać swój wysoki standard życia i pozycję społeczną.



„Koniuszy Królewski”

Po śmierci króla jeździec musi się poświęcić, aby służyć swemu władcy w życiu pozagrobowym, jednak coś rozprasza jego uwagę i dochodzi do tragedii.





„Rodzina Clausów 2”

Praca Mikołaja? Dostarczyć prezenty. Sprawy się jednak komplikują, gdy Julesprzejmuje stery od dziadka Noela i dostaje list od małej dziewczynki z wyjątkowym życzeniem.



„Panayotis Pascot: Prawie”

Pupilek francuskiej telewizji opowiada o swoim życiu miłosnym i wychowaniu w przezabawnym i wzruszającym programie komediowym.



„Smoczy książę: Tajemnica Aaravos”, sezon 4.

Troje dzieci reprezentujących wrogie obozy - dwóch ludzkich książąt oraz elfia zabójczyni, która ma ich zgładzić - odkrywa jednak tajemnicę, która może wszystko zmienić. Postanawiają więc połączyć siły i rozpocząć heroiczną misję, która wydaje się jedyną nadzieją na zakończenie wojny i pogodzenie zwaśnionych krain.





„Cici”

Po tragicznej stracie matka przeprowadza się z dziećmi do miasta. Gdy 30 lat później znów spotykają się w rodzinnych stronach, na jaw wychodzą bolesne emocje i tajemnice.





„Król Staten Island”

Tatuażysta, który mimo upływu lat nie potrafi się pozbierać po śmierci ojca strażaka, zupełnie się rozkleja, gdy jego mama zaczyna się spotykać z innym strażakiem.





„Dziki wiatr”

Kiedy dwóch zdesperowanych policjantów bada sprawę brutalnego zabójstwa młodej dziewczyny, w podzielonym rasowo miasteczku wybucha kryzys.





„Na zachodzie bez zmian ”

Kiedy 17-letni Paul trafia na front zachodni podczas I wojny światowej, ponura rzeczywistość życia w okopach szybko studzi jego początkowy entuzjazm.





„Ostatnia wieczerza”

Polska, rok 1987. Milicjant prowadzący śledztwo w sprawie tajemniczych przypadków zaginięcia infiltruje odległy klasztor i odkrywa mroczną prawdę o duchownych.



„Dobry opiekun”

Przeciążona pracą pielęgniarka zdaje się na swojego nowego, altruistycznego kolegę w pracy i w domu. Nieoczekiewany zgon pacjentki stawia go jednak w podejrzanym świetle.

