Bartosz Obuchowicz: Gdyby nie rodzina już bym nie żył, albo bym był w rynsztoku

Bartosz Obuchowicz, mimo że marzył o psychologii, to aktorstwo okazało się jego największą pasją. Nie skończył szkoły teatralnej, ale jego nazwisko jest rozpoznawalne. Szerszej publiności dał się poznać dzięki rolom w filmach „Stacja”, „Dom” i „Tajemnica Sagali”. Mimo upływu lat głównie jest jednak kojarzony z Tomkiem Burskim z serialu „Na dobre i na złe”. Później występował jeszcze w „Czasie honoru”, „Prosto w serce”, „Julii”, „Dziewczynach ze Lwowa” czy „Leśniczówce”. Widzowie zobaczyli go także w kilku filmowych hitach: „Tajemnica Westerplatte”, „Underdog” czu „Zenek”. Bartosz Obuchowicz pojawił się też w kilku nowszych produkcjach: „Zołza” czy „Wróbel”.

Bartosz Obuchowicz o tym, co go uratowało

Spora rozpoznawalność odbiła się jednak negatywnie na życiu Bartosza Obuchowicza. Celebryta poznał ciemną stronę show-biznesu i to skłoniło go do zmiany priorytetów. Nie ukrywał, że wcześniej w jego życiu zbyt często pojawiał się alkohol i imprezy. Obecnie jest związany z psycholożką Katarzyną Sobczyńską, z którą ma trzy córki: Mariannę, Marcelinę i Michalinę. W rozmowie z redakcją „Dzień Dobry TVN” celebryta wyznał, że to właśnie to go uratowało. – Prawdopodobnie moje życie potoczyłoby się tak, że ja bym skończył źle. Albo bym już nie żył, albo bym był w rynsztoku – powiedział. Zdradził też, jak poznał matkę swoich dzieci. – To sport, czyli wyścigi samochodowe, połączyły mnie z Kasią. Ja się ścigałem w rallycrossie, trwało to ponad pięć lat. Po dwóch latach mojego ścigania wpadłem w odwiedziny do kumpla, z którym się ścigałem i tam siedziała taka śliczna dziewczyna. Zakręciłem obok niej – zdradził Bartosz Obuchowicz. W reportażu wypowiedziała się także jego wybranka. – Jest jedynym facetem w domu, więc opiekujemy się nim. Fajnie ma – przyznała.

W materiale Obuchowicz opowiedział też o swoich pasjach. Aktor od lat jeździ na deskorolce, rowerze i snowboardzie. Gra też w koszykówkę i uwielbia kempingowanie. Sam przerobił busa na campera. O swoich zainteresowaniach i hobby chętnie pisze w mediach społecznościowych. Na jego Instagramie nie brakuje także zdjęć z ukochanymi córkami i Katarzyną Sobczyńską.

