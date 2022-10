Maciej Kurzajewski znika z „Pytanie na Śniadanie”? Znamy powód

Od czasu kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili medialne doniesienia o swoim związku, niemal codziennie ich nazwiska goszczą w nagłówkach wszystkich plotkarskich portali. Prezenterzy „Pytania na Śniadanie” nie odnoszą się jednak do żadnych doniesień i poza potwierdzeniem swojej romantycznej relacji, nie komentują swojego życia osobistego. W przeciwieństwie do byłej żony prezentera Pauliny Smaszcz, która nieustannie udziela wywiadów.

Maciej Kurzajewski wylatuje z Polski. Jaki jest powód?

Mimo zamieszania para wciąż prowadzi śniadaniowe pasmo Telewizji Polskiej, a każdy odcinek z ich udziałem jest szeroko komentowany. Fani nie kryją zażenowania sytuacją i zostawiają wiele negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych, ale jak wynika ze statystyk, to właśnie ten duet prowadzących, cieszy się największą oglądalnością. Teraz jednak okazało się, że Maciej Kurzajewski na jakiś czas zniknie z formatu.

Maciej Kurzawskiej od niemal 20 lat jest zapalonym biegaczem. Dziennikarz wielokrotnie chwalił się udziałem w maratonach, aktywnym trybem życia i zawodami w tej dziedzinie na wszystkich kontynentach świata. W udzielonych wywiadach nie ukrywa, że sport w życiu jest dla niego bardzo aktywnym elementem. – Regularna aktywność sportowa podniosła jakość mojego życia w sposób nieprawdopodobny – wyznał w rozmowie z portalem z Rozrywka.tvp.pl.

Teraz prezenter „Pytania na Śniadanie” wyznał, że wybiera się do Nowego Jorku. Maciej Kurzajewski zamierza wziąć udział w jednym z najbardziej prestiżowych biegów na świecie, czyli NYC Marathon, który odbędzie się 6 listopada 2022 roku. Oznacza to, że na jakiś czas widzowie śniadaniowego pasma TVP przez kilka odcinków nie będą oglądać prezentera u boku byłej żony Marcina Hakiela. Na razie nie wiadomo, kiedy 49-latek wyruszy podróż do USA. Jednak już teraz nie kryje ekscytacji. W mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem z wydarzenia sprzed czterech lat.

