TVN szykował dla Marcina Prokopa inną partnerkę. Z kim miał prowadzić „DDTVN”?

Dorota Wellman i Marcin Prokop ekranową parą są od ponad 20 lat, a zaczynali od „Pytania na Śniadanie”. W 2007 roku razem przeszli do stacji TVN i teraz regularnie widzowie oglądać ich mogą w „Dzień Dobry TVN”.

Niedawno w rozmowie z portalem Plotek.pl Wellman przyznała, że jakby zabrakło Prokopa, „złożyłaby papiery”. W jednym z najnowszych wywiadów Prokop z kolei przyznał, że przed laty próbowano go „rozdzielić” z Wellman. – Miałem zdjęcia z Magdą Mołek i Jolą Pieńkowską. Obydwie to fantastyczne dziennikarki i bardzo się lubimy, natomiast wtedy mało się znaliśmy i trochę zabrakło chemii na ekranie – przekazał w „Dzień dobry TVN”.

Prokop o przyjaźni z Wellman

Co jest sekretem sukcesu ich duetu? Według Prokopa, najbardziej liczy się przyjaźń. – Myślę, że telewizja jest jak szkło powiększające, które przybliża widzom wszystkie pęknięcia, które mogą zaistnieć pomiędzy ludźmi, którzy się razem na ekranie pojawiają. Jeżeli para nie jest monolitem, nie jest zaprzyjaźniona ze sobą prywatnie i jeśli widać, że grają emocje, których nie mają między sobą, to widzowie to wyłapią. Wszystkie moje najlepsze relacje telewizyjne najpierw budowały się poza telewizją. Z Dorotą byliśmy zaprzyjaźnieni, zanim zaczęliśmy razem pracować przed kamerą. Tak samo z Szymonem Hołownią. Myślę, że to jest przedłużenie naszego prywatnego życia, a nie na odwrót – podkreślił.

