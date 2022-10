Daniel Craig na zamku w Windsorze. Otrzymał to samo odznaczenie, co James Bond

Zdjęcie z ceremonii, która odbyła się we wtorek rano, zamieściła na Twitterze rodzina królewska. Order św. Michała i św. Jerzego to brytyjskie wysokie odznaczenie państwowe. Zostało ustanowione w 1818 roku i jest przyznawane za szczególne osiągnięcia i zasługi odniesione w służbie zagranicznej Wielkiej Brytanii lub powiązane z działaniami w sferze międzynarodowej.

Księżniczka Anna odznaczyła Craiga na zamku w Windsorze, reprezentując króla Karola III. Miała na sobie swój wojskowy mundur. Podczas gdy władca jest źródłem wszystkich zaszczytów, inni członkowie rodziny królewskiej - w tym książę William i księżna Anna, mogą zastępować go, wręczając odznaczenia.

Odznaczenie dla Daniela Craiga. Kto będzie kolejnym Bondem?

W styczniu brytyjskie media informowały, że Craig otrzyma order św. Michała i św. Jerzego, gdy jego nazwisko znalazło się na publikowanej co roku „liście zaszczytów”. Producenci filmów o Bondzie Bonda Barbara Broccoli i Michael Wilson zostaną uhonorowani własną nagrodą w tym roku.

twitter

„Nie czas umierać” (ang. „No Time To Die”), który miał premierę w 2021 roku, był piątym i ostatnim filmem, w którym Daniel Craig wcielał się w agenta 007. W tym roku producentka hitów o przygodach Jamesa Bonda Barbara Broccoli ujawniła, że pierwszy klaps na planie następnego filmu z serii planowany jest za „co najmniej dwa lata”. Wyznała też, że proces poszukiwania aktora, który zastąpi Daniela Craiga, jeszcze się nie rozpoczął, ponieważ w scenariuszu planowane są pewne zmiany. „Wymyślamy na nowo kim on jest, a to wymaga czasu” – mówiła o głównym bohaterze.

Czytaj też:

Królowa Elżbieta II i James Bond. O tym wideo mówił cały światCzytaj też:

Ludzie przyszli na „Nie czas umierać”. Zaskoczyli ich Daniel Craig i Rami Malek