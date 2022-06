Bond zostanie „wymyślony na nowo”. Co się zmieni? Kto zagra agenta 007?

Przypomnijmy, „Nie czas umierać” (ang. „No Time To Die”), który miał premierę w 2021 roku, był piątym i ostatnim filmem, w którym Daniel Craig wcielał się w agenta 007.

Do 2021 roku powstało 25 oficjalnych filmów o Jamesie Bondzie (wytwórni EON Productions) i 3 niezależne. Wszystkie filmy do 1974 roku stworzył duet producentów, Albert R. Broccoli i Harry Saltzman. Wtedy to Broccoli zajął się kolejnymi częściami samodzielnie. Od 1995 pracę ojca kontynuują córka, Barbara Broccoli oraz pasierb, Michael G. Wilson.

Co z nowym „Bondem”? Będą zmiany

Barbara Broccoli została zapytana o serię podczas prywatnej imprezy w Londynie, podczas której uhonorowano ją i jej brata Michaela G. Wilsona.

– Nikt nie bierze na razie udziału w castingach – odparła. – Pracujemy nad tym, gdzie zmierzamy, rozmawiamy o tym. Nie ma scenariusza, nie możemy go stworzyć dopóki nie zdecydujemy, jak podejdziemy do tego nowego filmu, ponieważ tak naprawdę to wymyślanie Bonda na nowo – wymaga to czasu. Powiedziałabym, że prace na planie ruszą za co najmniej dwa lata – podkreśliła.

Przypomnijmy, o poszukiwaniach „nowego Bonda” zagraniczne media rozpisują się od 2019 roku. Richard Madden to obok Idrisa Elby jeden z najczęściej wspominanych w tym kontekście aktorów.

