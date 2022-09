Nowości na Netflix. Co warto obejrzeć w weekend?

„Zróbmy zemstę”

Zdetronizowana królowa ekskluzywnej szkoły prywatnej w tajemnicy umawia się ze skromną nową uczennicą, że każda z nich zemści się na wrogach drugiej.



„Grzechy naszej matki”

Poszukiwania zaginionych dzieci Lori Vallow doprowadziły do odkrycia podejrzanych zgonów, nowego męża, który podzielał jej apokaliptyczne wizje oraz morderstwa.



„Broad Peak”

Po wejściu na Broad Peak Maciej Berbeka dowiaduje się, że jego sukces nie był tak wielki, jak mu sie wydawało. Po 25 latach rusza w drogę, żeby dokończyć to, co zaczął.



„Zaginięcie w Lorenskog”

Gdy żona miliardera znika, norweska policja próbuje ustalić prawdę. Nie pomagają jej w tym natarczywi dziennikarze i fałszywi informatorzy. Serial oparty na faktach.



„Chłopcy z katolickiej szkoły”

Rzym, rok 1975. Trzech uczniów męskiego liceum katolickiego popełnia zbrodnię, która szokuje całą szkołę i społeczność. Na podstawie prawdziwych wydarzeń.



„Skandal! Kulisy afery Wirecard”

Wirecard, nowatorska firma z branży płatności, imponowała swoicm sukcesem całemu światu finansów, aż grupa dociekliwych dziennikarzy ujawniła jej wielkie oszustwa.



„Kiedyś byłem sławny”

Dawna gwiazda boysbandu nieoczekiwanie dostaje drugą szanse na sukces, gdy nawiązuje więź z młodym, utalentowanym perkusistą.



„Jogi”

W niespokojnych dla Indii latach 80. XX wieku trzech przyjaciół różnych wyznań wspólnie próbuje uratować setki mieszkańców swojego miasta.



„Odważni”

Wszechmocna bogini, która wcieliła się w młodą kobietę, musi wykorzystać swoje nadprzyrodzone moce, aby pomścić śmierć siostry i ochronić rodzinę przed zagładą.



„Terim”

Legendarny menedżer Fatih Terim opowiada o swojej karierze od czasów, gdy był piłkarzem, do objęcia stanowiska trenera i doprowadzenia kilku zespołów do mistrzostwa.



„Lustereczko, lustereczko”

Tuż przed imprezą z okazji jubileuszu firmy kosmetycznej pracownicy mierzą się ze swoimi pragnieniami, które materializują się w ich lustrzanych odbiciach.



„Szkoła złamanych serc”

Prowokacyjny mural ujawnia potajemne łóżkowe schadzki uczniów liceum Hartley. Jego autorka, Amerie, musi stawić czoła przykrym konsekwencjom swoich działań jako wyrzutek.



„Santo”

Dwaj policjanci po przeciwnych stronach Atlantyku desperacko próbują dopaść okrutnego handlarza narkotykami, którego tożsamość pozostaje tajemnicą.

