Zmieniły oblicze kina. 10 najlepszych filmów Jeana-Luca Godarda

Informację o śmierci ikony podała francuska gazeta „Liberation”. Jean-Luc Godard był kluczową postacia w Nouvelle Vague, ruch filmowym, który zrewolucjonizował kino na przełomie lat 50. i 60. Najbardziej znany był ze swojego obrazoburczego, pozornie wręcz improwizowanego stylu reżyserowania.

Pasja, konfrontacja, nowy rodzaj kina

Jean-Luc Godard urodził się w Paryżu w 1930 roku, a dorastał w Nyon, nad brzegiem Jeziora Genewskiego w Szwajcarii. Gdy skończył edukację w 1949 roku znalazł swoje miejsce w „klubach filmowych”, które po wojnie rozkwitły w stolicy Francji i stały się katalizatorem Nowej Fali. Godard zaczął od pisania recenzji dla magazynów, w tym sławnego „Cahiers du cinéma” Andre Bazina. W swoich tekstach zachwalał twórców takich jak Howard Hawks, Otto Preminger czy Humphrey Bogart, co można było potem dostrzec w „Bez tchu” z 1960 roku. Bo to właśnie w latach 60. Godard w szaleńczym tempie nakręcił szereg swoich przełomowych filmów – „Żołnierzyka”, „Kobieta jest kobietą”, „Pogarda” czy „Alphaville”.

Wrócił w 2001 roku filmem „Pochwała miłości”, który znalazł się na Festiwalu w Cannes. W 2010 nakręcił „Film Socjalizm”, co poprzedziło wyróżnienie w już kolejnym roku, kiedy to otrzymał honorowego Oscara „za pasję, konfrontację, stworzenie nowego rodzaju kina”. W 2014 roku obraz „Pożegnanie z językiem” przyniósł mu nagrodę Jury w Cannes, a w 2018 został nagrodzony Złotą Palmą za „Imaginacje”, którego dystrybucją w Polsce zajmował się Film Point Group, podobnie, jak przy okazji obrazu „Ja, Godard” z 2017 roku.

Najlepiej oceniane filmy Jeana-Luca Godarda

W ramach uczczenia ikony światowego kina przypominamy jego najlepsze filmy. 10 obrazów Jeana-Luca Godarda wyłonili widzowie głosujący w bazie IMDb – największej na świecie internetowej bazy danych na temat filmów i ludzi kina.

10. „Weekend” (1967)



Surrealistyczna opowieść o małżeństwie udającym się w podróż, by odwiedzić rodziców żony z zamiarem zabicia ich dla spadku.



9. „Kobieta zamężna” (1964)



Powierzchowna kobieta próbuje wybrać między agresywnym mężem a próżnym kochankiem.



8. „Alphaville” (1965)



Amerykański tajny agent zostaje wysłany do odległego kosmicznego miasta Alphaville, gdzie musi znaleźć zaginioną osobę i uwolnić miasto od władcy tyrana.



7. „Męski, żeński” (1966)



Młody dziennikarz Paul wędruje od jednej paryskiej kawiarni do drugiej, poszukując sensu życia. Pewnego dnia spotyka wschodzącą gwiazdkę muzyki pop imieniem Madeleine.



6. „Pogarda” (1963)



Małżeństwo scenarzysty Paula Javala z jego żoną Camille rozpada się podczas produkcji filmowej, gdy ta spędza za dużo czasu z producentem.



5. „Kobieta jest kobietą” (1961)



Francuska striptizerka desperacko pragnie zostać matką. Kiedy jej niechętny chłopak sugeruje, by jego najlepszy przyjaciel ją zapłodnił, wpędza ją w pułapkę wewnętrznych konfliktów, która doprowadza do tego, że się na to zgadza.



4. „Szalony Piotruś” (1965)



Para kochanków, Marianne i Ferdynand zwany Piotrusiem, udaje się w szaloną podróż po południowej Francji.



3. „Amatorski gang” (1964)



Dwóch oszustów, którzy lubią stare hollywoodzkie filmy klasy B, przekonuje studenta języków obcych, by pomógł im przeprowadzić napad.



2. „Żyć własnym życiem” (1962)



Znudzona życiem i biedą Nana zaczyna się prostytuować. Choć jest przekonana, że w każdej chwili może z tym skończyć, wikła się w coraz bardziej zawiłe zależności.



1. „Do utraty tchu” (1960)



Złodziej kradnie samochód i impulsywnie morduje policjanta. Poszukiwany przez władze, spotyka modną amerykańską studentkę dziennikarstwa i próbuje przekonać ją, by uciekła z nim do Włoch.Czytaj też:

Nie żyje Jean-Luc Godard. Gigant francuskiego kina miał 91 lat