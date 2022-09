Netflix usuwa filmy i seriale. Pospieszcie się, jeżeli chcecie je obejrzeć

„Wojna o prąd” – 2 września



Thomas Edison i George Westinghouse stają do morderczego wyścigu. Każdy z nich chce, aby to jego sieć energetyczna zaopatrywała świat w elektryczność.



„Na złej drodze” – 7 września



Serial na podstawie powieści Miguela Sáeza Carrala o młodym dziennikarzu, który schodzi na drogę przestępstwa, aby uratować ojca i rodzinę.



„Diamond City” - 17 września



Zdolna prokurator musi bronić swojej niewinności – i życia – kiedy zostaje wrobiona i zamknięta w więzieniu za badanie pewnego spisku.



„Mobile Suit Gundam UC” - 19 września



Gdy Banagher Links poznaje tajemniczą Audrey Burne, staje się spadkobiercą Jednorożca Gundam i zostaje wciągnięty w walkę o niepodległość kolonii kosmicznej.



„Charite” - 19 września



Pracownicy berlińskiego szpitala Charité na przełomie XIX i XX wieku są świadkami historycznych wydarzeń, takich jak odkrycia nowych szczepionek czy rozwój eugeniki.



„Charite na wojnie” - 19 września



Berlin, rok 1943. Pracownicy szpitala Charité zmagają się z krwawymi skutkami II wojny światowej i nazistowskimi praktykami medycznymi, w tym programem eugenicznym.



„Psi patrol” – 29 września



Sześć odważnych szczeniaków pod wodzą obytego z techniką 10-latka realizuje trudne misje ratunkowe, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.



„SpongeBob Kanciastoporty” – 29 września



Serial o przygodach mieszkającego w podwodnym ananasowym domu Boba Kanciastoportego, jego kotopodobnego ślimaka Gacusia i paczki ich zwariowanych przyjaciół.



„Odlotowe agentki” – 30 września



Te zdolne dziewczyny nie zajmują się tylko zakupami. Po szkole są agentkami tajnej organizacji i doprowadzają do szału złoczyńców, robiąc użytek z fajnych gadżetów.



„The Royal House of Windsor” – 29 września



Losy brytyjskiej rodziny królewskiej w ostatnich stu latach: walki o władzę, starcia polityczne i nie tylko. Serial powstał w oparciu o dostępne od niedawna informacje.



„Noddy Toyland Detective” – 30 września



Chłopiec detektyw rozwiązuje zagadki i odnajduje zaginione przedmioty z pomocą swoich przyjaciół: pandy, superbohatera, dinozaura i robota.



„Equestria Girls: Opowieści z Canterlot High” – 30 września



W alternatywnym świecie Equestrii kucyki zostają nastolatkami, które uczęszczają do liceum i uczą się, jak to jest być człowiekiem.

