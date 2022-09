„Bejbis” – nowy film twórcy kultowych „Lejdis” i „Testosteronu”. Mamy zwiastun

„Bejbis” to historia Ady (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Mikołaja (Grzegorz Małecki), którzy są udanym małżeństwem, choć 17 lat codziennych problemów odebrało im nieco radość z łączącej ich miłości. Nie na tyle jednak, by pewnej nocy – w trakcie pełnej tańców, alkoholu i zmysłowości imprezy u przyjaciela – nie pójść „na całość„ jak para nieodpowiedzialnych nastolatków. Chwila zapomnienia zaowocuje dziewięć miesięcy później kolejnym dzieckiem, co spowoduje w małżeństwie Ady i Mikołaja naprawdę potężny kryzys.

Narodziny synka okażą się zresztą początkiem serii wielu wydarzeń, które niczym wybuchające co chwilę bomby wstrząsną Adą i Mikołajem. Ich 15-letnia córka Mela (Barbara Papis) – niepogodzona z narodzinami brata – zacznie im przysparzać potężnych problemów. Jakby tego było mało, źródłem kolejnych konfliktów okażą się też rodzice głównych bohaterów: nadmiernie konserwatywny dziadek Janek (Bronisław Wrocławski) oraz nadmiernie liberalna niebabcia (Ewa Telega). Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zapowiadają się zatem na potężną katastrofę, którą może uratować tylko cud. I cud się pojawia wraz ze Świętym Mikołajem (Krzysztof Gosztyła).

„Bejbis”. Kto w obsadzie?

W rolach głównych: Marta Żmuda Trzebiatowska, Grzegorz Małecki i Barbara Papis. W rolach drugoplanowych m.in. Dominika Kluźniak, Ewa Telega, Adam Hutyra, Joanna Kurowska, Bronisław Wrocławski, Krzysztof Gosztyła, Anna Iberszer i debiutujący na srebrnym ekranie wokalista Damian Ukeje.

Kiedy premiera nowego filmu Saramonowicza?

Film „Bejbis” pojawi się na ekranach polskich kin już 21 października 2022 roku.

