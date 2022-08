Player będzie droższy. Platforma podnosi ceny

Player znany jest z seriali takich jak „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Skazana”, „Nieobecni”, „Szadź” czy „Tajemnica zawodowa”. W 2022 roku poznaliśmy kolejne tytuły oryginalne platformy streamingowej jak „Behawiorysta”, „Mój agent” czy „Herkules”. Jesienią tego roku zobaczymy także 3. sezon popularnej „Szadzi” z Maciejem Stuhrem.

Player podrożeje. O ile?

Tymczasem, jak podaje portal Wirtualne Media, powołując się komunikat biura prasowego TVN Warner Bros. Discovery, pakiety na Playerze podrożeją o 2 złote. Przedstawiciele serwisu tłumaczą to rozwojem oferty platformy.

"Biblioteka tytułów pod marką Player Original niezmiennie rozrasta się dynamicznie. Do końca przyszłego roku Player zaprezentuje premierowo przynajmniej 10 seriali pod marką Player Original, wśród których pojawią się gorące nowości, jak również wyczekiwane kontynuacje. Player regularnie wzbogaca także ofertę filmową, nabywając prawa do największych kinowych hitów polskich i zagranicznych. Dodatkowo player.pl to miejsce oferujące najbardziej zróżnicowane treści na rynku serwisów VoD – ma w swoim katalogu filmy, seriale, rozrywkę, sport, dokumenty i wydarzenia rozrywkowe" – czytamy w komunikacie.

