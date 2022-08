Najlepiej oceniane filmy na Netflix. Podpowiadamy, co obejrzeć

„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.



„David Attenborough: Życie na naszej planecie”



Legendarny narrator wspomina swoje życie i opowiada o ewolucji życia na Ziemi, ubolewając nad zanikiem dzikiej przyrody i dzieląc się swoją wizją przyszłości.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.



„Piękny umysł”



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.



„Człowiek z blizną”



Rok 1980. Pochodzący z Kuby przestępca, Tony Montana, tworzy w Miami narkotykowe imperium.



„Klaus”



Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a - co gorsza - nikt nie wysyła tam listów.



„Gladiator”



Generał Maximus – prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec – w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



„Dawno temu w Ameryce”



Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Przebudzenia”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o lekarzu, który za pomocą eksperymentalnego leku przywracał do świadomości pogrążonych w śpiączce pacjentów.



„Księżniczka Mononoke”



Książę małej wioski zostaje przeklęty przez demona. Wyrusza w podróż, by poprosić legendarnego boga zwierząt o zdjęcie uroku.



„Prestiż”



Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.



„Bękarty wojny”



W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.



„Spider-Man Uniwersum”



Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„Doktor Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę”



Szalony generał samowolnie wydaje rozkaz ataku nuklearnego na ZSRR. Radziecki odwet zdaje się być nieunikniony.



„Siedem Dusz”



Mężczyzna przedstawiający się jako urzędnik podatkowy pojawia się w domach siedmiu śmiertelnie chorych dłużników, by sprawdzić jakimi są ludźmi. Ma dla nich niezwykły dar.



„Przekręt”



Historia złożona z kilku gangsterskich opowieści, które splatają się wokół kradzieży drogocennego diamentu.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego”



Członkowie artystycznego podziemia Los Angeles odkrywają prace zapomnianego polskiego rzeźbiarza - szalonego geniusza, którego życie było serią niezwykłych zdarzeń.



„Ruchomy zamek Hauru”



Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.



„Twój Vincent”



Bohaterowie obrazów Vincenta van Gogha przedstawiają historię życia oraz tajemniczej śmierci artysty.



„Gorączka”



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna. Czytaj też:

QUIZ dla wyjadaczy! Najlepsi zdobywają 12/15!