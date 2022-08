Najlepsze filmy na HBO Max. Lista hitów

Północ, północny zachód



Roger Thornhill jest pracownikiem agencji reklamowej. Pewnego dnia mężczyzna wychodząc z pracy zostaje porwany przez szpiegów obcego wywiadu, którzy biorą go za agenta CIA. Po przesłuchaniu próbują zabić mężczyznę. Thornhillowi udaje się przeżyć, ale musi uciekać przed ścigającymi go agentami.



Szeregowiec Ryan



Kapitan Miller (Tom Hanks) otrzymuje rozkaz przeprowadzenia swojego oddziału za linię wroga i odszukania spadochroniarza Jamesa Ryana (Matt Damon), którego trzej bracia zginęli w walce. Dowództwo, pragnąc oszczędzić ich matce bólu, nie chce dopuścić do śmierci jej ostatniego syna.



Dom Gucci



Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.



Spotlight



Filmowy zapis wstrząsającej historii, która miała miejsce naprawdę. Nagrodzeni Pulitzerem dziennikarze śledczy gazety "Boston Globe" dotarli do przerażających i szokujących danych na temat konsekwentnie tuszowanej siatki pedofilskiej w Kościele katolickim, składającej się z ponad 70 księży.



Hazardzista



William (Oscar Isaac) w pojedynkę podróżuje po Stanach, jeżdżąc od kasyna do kasyna. Nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej, nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości i obsesyjnie dba o to, by pod żadnym pozorem nie zostawiać po sobie śladów.



Uwierz w ducha



Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) są szczęśliwą, kochającą się parą. Pewnego wieczoru, w drodze powrotnej z teatru, zostają napadnięci i Sam ginie w walce. Zostaje uwięziony w postaci ducha do czasu, aż wyjaśni się, że jego śmierć nie była przypadkiem.



Zakochany bez pamięci



Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym.



Złap mnie, jeśli potrafisz



Film jest oparty na prawdziwej historii Franka Abagnale'a, najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank Abagnale nie był zwykłym złodziejem, nie włamywał się do domów i nie kradł kosztowności. Jego specjalnością stały się banki i linie lotnicze.



Amonit



Anglia lata 40. XIX wieku. Uznana, ale pomijana przez zmaskulinizowaną akademię paleontolożka Mary Anning (Kate Winslet) pracuje samotnie na południowym wybrzeżu. Mając już najlepsze dni swojej kariery naukowej za sobą, szuka pospolitych skamieniałości, które sprzedaje turystom, aby utrzymać siebie i swoją chorą matkę.



Aviator



Wizjoner Howard Hughes zakłada własne linie lotnicze, przyciągając tym samym uwagę właściciela Pan Am oraz rządu.



Blue Valentine



Film przedstawia intymny portret rozpadającego się małżeństwa Cindy i Dana, niezamożnej pary z przedmieść. Ona jest pielęgniarką sfrustrowaną życiową stagnacją, on malarzem pokojowym przekonanym, że właśnie stabilizacji pragnie najbardziej.



Bonnie i Clyde



Bonnie Parker i Clyde Barrow to para kochanków, a przede wszystkim duet gangsterów i morderców doby wielkiego kryzysu. Bonnie poznała Clyde'a w kilka dni po tym, jak opuścił więzienie. Okoliczności poznania nie należały jednak do romantycznych. Clyde został nakryty na próbie ukradzenia samochodu matki Bonnie.



Chłopcy z ferajny



Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.



Braveheart. Waleczne serce



Pod koniec XIII wieku Szkocja dostaje się pod panowanie angielskiego króla, Edwarda I. Przejęcie władzy odbywa się w wyjątkowo krwawych okolicznościach. Jednym ze świadków gwałtów i morderstw jest kilkunastoletni chłopak, William Wallace. Po latach spędzonych pod opieką wuja dorosły William wraca do rodzinnej wioski.



Chłopiec w pasiastej piżamie



Niewinny i naiwny ośmiolatek Bruno nie potrafi znaleźć sobie miejsca w nowym domu. Znudzony postanawia zignorować matkę i wybrać się na poszukiwanie przygód do lasu. Wkrótce poznaje młodego chłopca, z którym zaczyna łączyć go prawdziwa przyjaźń.



Joker



Arthur Fleck nie ma łatwego życia. Dorabia na ulicach Gotham w roli klauna, ale natyka się na przybierający na intensywności społeczny ostracyzm, wliczając w to przemoc fizyczną. Próbuje śmiać się ze swej mizernej doli na scenie, licząc na karierę komika stand-upowego, ale widzowie z jakiegoś powodu nie chcą się śmiać.



Niebiańska plaża



Richard (Leonardo DiCaprio), młody Amerykanin znudzony cywilizacją, zostawia wszystko za sobą i wyrusza na spotkanie prawdziwej przygody, dla której jest gotów zaryzykować nawet swe życie. Lecz gdzieś na pewnej idealnej, wręcz nierzeczywistej plaży odkrywa, że marzenia mają swoją cenę.



Opowieść



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



Once



Inspirująca opowieść o dwóch pokrewnych duszach, które odnalazły siebie na pełnych wrzawy ulicach Dublina. On jest ulicznym muzykantem, który stracił wiarę w to, że jeszcze jest w stanie coś stworzyć. Ona to młoda matka próbująca znaleźć sobie miejsce w nieznanym mieście.



Ona



Samotny pisarz zapoznaje się z nowo zakupionym systemem operacyjnym, który ma zaspokoić wszystkie jego potrzeby.



Ojciec



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.



Woda dla słoni



Historia 23-letniego Jacoba Jankowskiego (Robert Pattinson), zdolnego studenta weterynarii, który po tragicznej śmierci rodziców nie może znaleźć sobie miejsca w życiu. Bohater postanawia dołączyć do grupy cyrkowej, gdzie poznaje piękną Marlenę (Reese Witherspoon), w której szybko się zakochuje.



Temple Grandin



Biograficzna opowieść o Temple Grandin, kobiecie dotkniętej autyzmem, która pomimo choroby została ekspertem w dziedzinie hodowli bydła.



Jestem legendą



Tajemniczy wirus wymordował lub zamienił w krwiożercze bestie prawie całą ludzkość. Samotny naukowiec Robert Neville poszukuje szczepionki, by odwrócić mutację. Czytaj też:

QUIZ dla bystrzaków. Najlepsi zdobywają 13/15!