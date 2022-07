Film Netfliksa o Marilyn Monroe. Ana de Armas zachwyca w zwiastunie „Blondynki”

Oparty na bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates film „Blondynka” przedstawia odważną nową wizję życia jednej z największych ikon Hollywood — Marilyn Monroe. Od niestabilnego dzieciństwa Normy Jeane przez jej drogę do sławy i skomplikowane romanse „Blondynka” zaciera granice faktów i fikcji, aby pokazać pogłębiający się rozłam między publiczną i prywatną tożsamością gwiazdy.

Zobaczcie zwiastun filmu „Blondynka”:

Scenariusz do filmu napisał Andrew Dominik („This Much I Know to Be True”, „Zabić, jak to łatwo powiedzieć”, „Zabójstwo Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda”), który jest też jego reżyserem.

Główną rolę zagrała Ana de Armas. Obok niej w obsadzie znaleźli się Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel i Evan Williams.

Światowa premiera filmu „Blondynka” odbędzie się na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Obraz trafi na Netflix już 23 września.

