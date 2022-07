HBO Max, Disney+ i Netflix. Jakie filmy na platformach warto obejrzeć?

„Dom Gucci” – HBO Max



Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.



„Czworo do pary” – HBO Max



W związku z kryzysem w małżeństwie Ethan i Sophie wyjeżdżają na terapeutyczny pobyt w posiadłości za miastem. Tam spojrzą na swoją relację z nowej perspektywy.



„Stado” – HBO Max



Historia amatorskiej drużyny dziewczęcej woltyżerki, która podejmuje wyzwanie wejścia w sportowy świat profesjonalistów. Zawodniczki nie zdają sobie jednak sprawy, jak wiele poświęceń wiąże się z tą decyzją.



„Ludzki głos” – HBO Max



Opowieść o kobiecie, która obserwuje upływ czasu obok walizek byłego kochanka (który ma je odebrać, ale nigdy nie przybywa) oraz niespokojnym psie, który nie rozumie, że jego pan go opuścił. Dwie żywe istoty w obliczu porzucenia.



„Nawalny” – HBO Max



Reżyser Daniel Roher przygląda się życiu i działalności przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksiejowi Nawalnemu, który przez lata dorobił się potężnych wrogów – w tym prezydenta Władimira Putina.



„Interstellar” – HBO Max



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Wielki Gatsby” – HBO Max



Nowy Jork, rok 1922. Milioner Jay Gatsby spotyka po pięciu latach swoją wielką miłość, Daisy, z którą wcześniej rozdzieliły go koleje losu.



„Telefon” – HBO Max



Akcja filmu toczy się w czterech ścianach nowojorskiej budki telefonicznej. Wygadany specjalista ds. mediów zostaje w niej uwięziony przez tajemniczego dzwoniącego, który grozi, że go zastrzeli, jeśli odłoży słuchawkę. Colin Farrell w roli głównej.



„Perswazje” – Netflix



Osiem lat temu Anne Elliot dała się przekonać, żeby nie wychodzić za przystojniaka z biednej rodziny. Czy gdy spotkają się znowu, znowu zrezygnuje z szansy na miłość?



„Za duży na bajki” – Netflix



Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Pasja do gier okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości.



„Nasz ojciec” – Netflix



Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Pajęcza głowa” – Netflix



Przyszłość. Skazańcy mają wybór pomiędzy więzieniem, a placówką naukową, gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, przyjmują eksperymentalne substancje działające na emocje.



„Live is Life” – Netflix



W obliczu nieuchronnie zbliżającej się dorosłości pięciu przyjaciół postanawia przeżyć razem ostatnią przygodę - odnaleźć magiczny kwiat, który spełnia życzenia.



„Hamilton” – Disney+



Historia Alexandra Hamiltona - osieroconego imigranta, który przybywa do Nowego Jorku, by w przyszłości zostać jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki.



„Więzień Labiryntu” – Disney+



Thomas traci pamięć i budzi się w ciemnej windzie. Wkrótce odkrywa, że został porwany wraz z innymi nastolatkami.



„Jojo Rabbit” – Disney+



Młody Niemiec Jojo, członek nazistowskiej organizacji dla młodzieży Jungvolk, pomaga Żydówce. Jednocześnie próbuje pozostać nazistą.



„Głębia strachu” – Disney+



Grupa naukowców usiłuje wydostać się ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi podwodnej stacji badawczej.



„500 dni miłości” – Disney+



Porzucony przez Summer Tom wraca myślami do 500 dni ich znajomości, by odkryć, co poszło nie tak.



„W domu innego” – Disney+



Powojenne Niemcy, rok 1946. Rachael przybywa do zrujnowanego Hamburga w środku mroźnej zimy, by dołączyć do swego męża, Lewisa, brytyjskiego pułkownika, któremu powierzono zadanie odbudowania miasta.



„Sztuka dorastania” – Disney+



George to samotnik, który we wszystko co robi wkłada jak najmniej wysiłku. Nieoczekiwana przyjaźń z piękną i popularną Sally sprawia, że chłopak zaczyna gonić za swoimi marzeniami.

