Będzie trzecia część „Top Gun”? „Trwają rozmowy” z Tomem Cruisem

Miles Teller, który w filmie „Top Gun: Maverick” wciela się w Roostera, syna zmarłego najlepszego przyjaciela Goose'a u boku Toma Cruise'a w tytułowej roli, przekazał rewelacje w rozmowie z „Entertainment Tonight”. – Rozmawiałem z nim (Tomem Cruisem – red.) na ten temat. Zobaczymy – powiedział enigmatycznie, odpowiadając na pytanie o 3. część klasyka. Teller dodał przy tym, że decyzja należy wyłącznie do Toma Cruise'a, który początkowo nie był skory stworzyć sequel obrazu. – Byłoby wspaniale, ale wszystko zależy od Toma Cruise'a – podkreślił.

Wiadomość powinna zachwycić fanów, którzy licznie pojawili się w kinach, aby obejrzeć wysokobudżetową kontynuację oryginalnego filmu z 1986 roku. „Top Gun: Maverick” szybko przekroczył barierę 1 mld dolarów zysku i stał się najbardziej dochodowym filmem roku na świecie, pokonując w wyścigu m.in. „Doktor Strange: W multiwersum obłędu”.

Tom Cruise obecnie pracuje wciąż nad najnowszym filmem z serii „Mission Impossible”.

„Top Gun: Maverick”

W nowym thrillerze akcji Tom Cruise powraca jako Pete „Maverick” Mitchell, obecnie pilot testowy i instruktor. Do aktora dołącza Val Kilmer jako Iceman oraz zupełnie nowy dodatek do obsady – Miles Teller, znany z „Whiplash” i „Cudowne tu i teraz”, wcielając się w porucznika Bradley'a „Roostera” Bradshaw, syna zmarłego Nicka, przyjaciela Mavericka. Oficjalne streszczenie filmu sugeruje, że wraz z pojawieniem się tej postaci na ekranie, Mitchell jest zmuszony do konfrontacji ze swoją przeszłością i „najgłębszymi obawami”.

„Po ponad trzydziestu latach służby jako jeden z najlepszych pilotów Marynarki Wojennej, Pete »Maverick« Mitchell jest tam, gdzie powinien, pozostając pilotem testowym i unikając awansu w randze, który mógłby go »uziemić«. Zostaje oddelegowany do szkolenia oddziału absolwentów Top Gun do specjalistycznej misji, z jaką dotąd nie musiał zmierzyć się żaden pilot. Spotyka porucznika Bradleya Bradshawa, syna swojego zmarłego przyjaciela i oficera przechwytywania radarów. W obliczu niepewnej przeszłości i stykając się z duchami przeszłości, Maverick zostaje wciągnięty w konfrontację z własnymi najgłębszymi lękami, których kulminacją jest misja, wymagająca ostatecznego poświęcenia od tych, którzy się w nią zaangażują” – brzmi opis filmu „Top Gun: Maverick”.

