Johnny Depp zagra Ludwika XV w „La Favorite”. Netflix nabył prawa do filmu

Johnny Depp zagra we francuskim filmie „La Favorite”, a Netflix nabył w tym kraju prawa do wyświetlania obrazu. Bedzie to pierwsza produkcja, w której pojawi się legendarny aktor od czasu procesu o zniesławienie, jaki wytoczył swojej byłej żonie Amber Heard.

Według agencji Bloomberg, która powołuje się na anonimowe źródła, Netflix będzie mógł pokazać u siebie film „La Favorite” 15 miesięcy po premierze kinowej. Wiadomo, że umowa dotyczy na ten moment tylko francuskiego rynku. Johnny Depp w filmie „La Favorite”, który wyreżyseruje Maiwenn Le Besco („Moja miłość”, „Piąty element”, „DNA”) wcieli się w historyczną rolę Ludwika XV. Le Besco również zagra w filmie. Będzie portretować słynną kochankę króla Madame du Barry. Wiadomo, że obraz wejdzie na ekrany francuskich kin już w 2023 roku. Przypomnijmy, Depp zagrał w filmie po raz ostatni w 2020 roku. Był to obraz „Minamata”, który niedawno pojawił się na HBO Max. Proces Heard i Deppa Proces Johnny Depp vs. Amber Heard rozpoczął się w połowie kwietnia i trwał ponad sześć tygodni. Aktor pozwał byłą żonę o zniesławienie. Chodzi o głośny felieton, który gwiazda napisała dla „Washington Post” w 2018 roku. Heard napisała wówczas, że była ofiarą przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Mimo że nazwisko Deppa nie padło, to oczywistym było, o kogo chodzi. Batalię między aktorami śledził cały świat, a sama sprawa budziła wiele emocji. Podczas rozpraw i przesłuchiwania świadków na jaw wychodziło wiele nowych faktów i doniesień. Sąd jednak zdecydował, że to Amber Heard będzie stratna. Aktor zażądał 50 milionów dolarów w ramach odszkodowania, jego była żona, także wniosła pozew i zażądała 100 milionów. Ława przysięgłych zdecydowała, że Depp otrzyma 10 milionów dolarów odszkodowań wyrównawczych i 5 milionów dolarów odszkodowań karnych. Heard natomiast otrzyma 2 miliony dolarów. Czytaj też:

QUIZ z muzyki lat 90. Sprawdź, jak dobrze znasz POLSKIE HITY