Znamy datę premiery filmu „Diuna 2”. Obsada ujawniona!

W "Diunie 2" na ekranach ponownie zobaczymy sławy takie jak Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya i Josh Brolin. Ostatnio dowiedzieliśmy się także, że do obsady dołączyła Lea Seyndoux, którą ostatnio oglądać mogliśmy w „Nie czas umierać”, a niedługo zobaczymy także w „Zbrodniach przyszłości” Davida Cronenberga. Ponadto zaangażowani w projekt są też Florence Pugh, Austin Butler i Christopher Walken.

W czwartek 30 czerwca dowiedzieliśmy się, że mimo premiery filmu „Diuna 2” zaplanowanej na 20 października 2023 roku, Legendary i Warner Bros. przełożyły ją na 17 listopada 2023 roku.

Sukces „Diuny”

„Diuna” w reżyserii Denisa Villeneuve'a zarobiła na całym świecie 400 mln dolarów. Jest ekranizacją powieści Franka Herberta o tym samym tytule, która odniosła olbrzymi sukces komercyjny. Na całym świecie sprzedano ją w ponad 20 milionach egzemplarzy. Po raz pierwszy w Polsce „Diuna” pojawiła się w 1985 roku.

Dzieło Herberta to jedna z najpopularniejszych książek science fiction an świecie. Pustynna planeta Araksis, zwana Diuną, jest źródłem najcenniejszej substancji we Wszechświecie, umożliwiającej nawigatorom statków kosmicznych manipulowanie przestrzenią i zaglądanie w nurt upływającego czasu. Ten, kto włada Araksis, trzyma w swoich rękach klucz do Cesarstwa i Wszechświata. Diuna staje się centrum wydarzeń zmieniających oblicze przestrzeni opanowanej przez ludzi.

