„Infinite Storm”. Naomi Watts w zwiastunie filmu Małgorzaty Szumowskiej

Film „Infinite Storm” powstał na kanwie prawdziwej historii Pam Bales, która w 2010 roku wybrała się na wędrówkę górską, których jest miłośniczką. W trakcie napotkała na szlaku półnagiego mężczyznę w stanie hipotermii. Pomimo sztormu, postanowiła pomóc mu zejść do doliny. Zajęło im to kilka godzin, a gdy się tam dostali, uratowany wszedł do samochodu i odjechał bez słowa.

– Pam to niezwykła i odważna kobieta, której historia jest fascynująca i pełna nadziei. Josh (Joshua Rollins – scenarzysta – red.) napisał mocną i emocjonalną opowieść o niezwykle potrzebnej w tych mrocznych czasach sile przetrwania – mówiła w wywiadzie Małgorzata Szumowska.

Zdjęcia do filmu Małgorzaty Szumowskiej powstawały na Słowenii. Scenariusz napisał Joshua Rollins przy współpracy z samą Pam Bales. W filmie w główną bohaterkę wciela się Naomi Watts, a oprócz niej pojawią się: Billy Howle, Denis O'Hare, Eliot Sumner (jako wspinacz Will), Parker Sawyers i Joshua Rollins.

