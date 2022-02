Co oglądać na Netflix? Mamy weekendowe propozycje dla każdego

Od piątku na Netflix oglądać możemy wyczekiwany serial „Wikingowie: Walhalla”, który jest kontynuacją „Wikingów”, osadzoną 100 lat później. Na platformie zobaczymy już także 2. sezon „Sił kosmicznych” i pierwsze odsłony nowości takich jak: „Nie zabijaj mnie”, „Ktoś z nas kłamie” czy „Muszę o tobie zapomnieć”. Dla fanów dokumentów i produkcji opartych na faktach Netflix proponuje popularną serię „Kim jest Anna?” a także „Race: Bubba Wallace” o jedynym obecnym czarnoskórym kierowcy NASCAR Cup Series czy „Upadek: Sprawa Boeinga”, odsłaniający to, że dla zysku ludzie potrafią narazić życie. W końcu obejrzymy też oczekiwane odcinki produkcji dokumentalnej „Jeen-Yuhs: Trylogia Kanye” o popularnym raperze Kanye Weście.

„Wikingowie: Walhalla”



Kontynuacja „Wikingów" osadzona 100 lat później. Poznaj nowe pokolenie legendarnych bohaterów, którzy wywalczyli sobie miejsce na kartach historii.



„Miłość jest ślepa”



Nowa grupa singli wyrusza w podróż w nieznane w poszukiwaniu miłości, która odmieni ich życie. Kto odnajdzie drugą połówkę, a kto będzie miał złamane serce?



„Siły kosmiczne”, sezon 2.



Nowy sekretarz obrony daje generałowi Nairdowi i jego dysfunkcyjnym, acz uroczym, podwładnym 4 miesiące, aby udowodnić, że Siły Kosmiczne mają rację bytu.



„Jeen-Yuhs: Trylogia Kanye”



Losy początkującego filmowca i przyszłego gwiazdora przeplatają się w kameralnym trzyczęściowym dokumencie o karierze Kanye'ego Westa.



„Teksańska masakra piłą mechaniczną”

Sequel, w którym grupa influencerów w opuszczonym teksańskim miasteczku znów ożywia Leatherface'a – osławionego mordercę noszącego maskę z ludzkiej skóry.





„Kim jest Anna?”

Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.





„Race: Bubba Wallace”

Bohaterem tego serialu dokumentalnego jest Bubba Wallace – obecnie jedyny czarny kierowca NASCAR Cup Series, który swoim uporem i talentem zmienia świat sportu.





„Ktoś z nas kłamie”

Mądrala, sportowiec, przestępca, wariat i księżniczka trafiają do aresztu. Jednak tylko czworo z nich wyjdzie żywych.





„Nie zabijaj mnie”



Mirta umiera wraz ze swoim chłopakiem z powodu przedawkowania narkotyków. Wraca do życia sama, w pełnym przemocy świecie, o którego istnieniu nie miała pojęcia.



„Muszę o tobie zapomnieć”



Kiedy marząca o karierze muzycznej studentka Deniz zakochuje się w nieokrzesanym rajdowcu motocyklowym, na drodze ich miłości staje tragedia i sprzeciw rodziny.



„Upadek: Sprawa Boeinga”

Śledczy ujawniają, w jaki sposób stawianie zysku ponad bezpieczeństwo mogło przyczynić się do dwóch katastrof samolotów Boeing w odstępie zaledwie kilku miesięcy.

