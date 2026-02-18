5 dni i żadnych trików? Ekipa „Naszego nowego domu” obala mity

Fani od lat zadawali to samo pytanie: czy remont naprawdę trwa tylko pięć dni, czy to tylko telewizyjna iluzja? Teraz, tuż przed premierą 26. sezonu „Naszego nowego domu” na Polsacie, kierownik budowy Przemysław Oślak postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości.

Ekipa Romanowskiej wraca z nowym pomysłem na program

„Nasz nowy dom” pojawi się na antenie Polsatu 5 marca, kolejne odcinki w każdy czwartek o godz. 21:30. Za kamerami stanie sprawdzony skład: prowadząca Elżbieta Romanowska, kierownicy budowy Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak, a także Maciej Pertkiewicz, Marta Kołdej, Jakub Babik i niezastąpiony Darek „Stolarz” Wardziak. W całej historii programu ekipa wyremontowała już 360 domów i mieszkań.

Nowy sezon przyniesie jednak istotną zmianę: po raz pierwszy głos oddano widzom. Będą mogli zadawać pytania w mediach społecznościowych, a wybrane z nich trafią na antenę. „Odpowiemy na wszystkie — nawet te, które do tej pory skrywały tajemnice produkcji. W nowych odcinkach zajrzymy głębiej za kulisy programu: pokażemy przygotowania techniczne, emocje towarzyszące ekipie, relacje między ludźmi i etapy remontu, których dotąd nie było widać na ekranie” – obiecują twórcy.

Pięć dni — mit czy fakt?

Przemysław Oślak w rozmowie z „Telemagazynem" rozstrzygnął spór, który ciągnie się wśród fanów od lat. Remont rzeczywiście trwa pięć dni choć, jak sam podkreśla, nie ma to nic wspólnego ze standardowymi pracami budowlanymi. „Samo założenie tego programu jest takie, że program trwa pięć dni. To jest zupełnie coś innego, niż robimy na co dzień, prowadząc firmę budowlaną. [...] Wyzwania, które tutaj dostajemy i wykonujemy w programie, są naprawdę wyjątkowe” — wyjaśnił kierownik budowy.

26. sezon „Naszego nowego domu” startuje 5 marca w Polsacie.

