Żona Macieja Stuhra zmaga się z poważną chorobą. „Czekam na leczenie”

Zdiagnozowana osteoporoza, wstrzymane leczenie i własny strach do pokonania. Katarzyna Błażejewska-Stuhr nie ukrywa przed obserwatorami trudnych momentów swojego życia. Dietetyczka i żona znanego aktora opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który poruszył jej ponad 61 tys. obserwujących.

Żona Macieja Stuhra czeka na diagnozę

Katarzyna Błażejewska-Stuhr i Maciej Stuhr są małżeństwem od 2010 roku. Dietetyczka od lat aktywnie prowadzi profile w mediach społecznościowych, dzieląc się treściami o zdrowym stylu życia — tym razem jednak ze swoimi obserwującymi podzieliła się czymś znacznie bardziej osobistym.

Błażejewska-Stuhr wyjawiła, że zmagała się z osteoporozą — przewlekłą chorobą szkieletu, która znacząco zwiększa ryzyko złamań. Odkąd poznała diagnozę, zrezygnowała ze wspinaczki, którą dotąd uprawiała regularnie. Mimo tego leczenie wciąż nie zostało wdrożone. „Odkąd wiem, że mam osteoporozę, przestałam chodzić na ściankę. Czekam, aż będzie można wdrożyć leczenie, ale diagnoza się przedłuża, a przecież na linie szansa na upadek i złamanie nie jest tak znowu wielka, więc poszłam dziś z dziewczynami" — napisała.

Przełamała lęk. Siła kobiecej solidarności

Powrót na ściankę nie był łatwy. Żona Macieja Stuhra przyznała wprost, że towarzyszył jej silny stres, a radość ze wspinaczki, którą doskonale znała z poprzednich lat, tym razem nie wróciła. Mimo to nie odpuściła. „Nie spadłam, nie połamałam się, przełamałam swój ogromny lęk. Nie miałam radości, którą znam ze wspinaczki, ale zrobiłam pierwszy krok" — napisała.

W swoim wpisie Błażejewska-Stuhr podkreśliła też, jak wiele znaczyło dla niej towarzystwo innych kobiet. „Dobrze jest mieć wokół siebie ludzi. To nie są bardzo bliskie mi dziewczyny — ale są! I samo ich zaproszenie dało mi niesamowicie dużo. Czasami nawet nie wiemy, że możemy kogoś wesprzeć aż tak bardzo, jak one mnie dziś" — podsumowała.

