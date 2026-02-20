Spadła na nią lawina nieszczęść. Bożena z „Sanatorium miłości” nie dała się złamać

Rak, zawał serca, upadek firmy i śmierć męża. To nie scenariusz dramatu, lecz prawdziwe życie Bożeny z Bydgoszczy, uczestniczki ósmej edycji „Sanatorium miłości". W najtrudniejszych chwilach modliła się o szansę ujrzenia nowo narodzonej wnuczki. Dziś prowadzi warsztaty wsparcia, tańczy, praktykuje jogę i szuka mężczyzny, który pokocha ludzi i życie tak samo mocno, jak ona.

Trzydzieści sześć lat ciszy. Pragnienie czegoś więcej

Bożena jest wdową, mamą i babcią. Przez 36 lat trwała w małżeństwie, które jak sama opisuje, opierało się na spokoju i milczeniu. „Z mężem 36 lat byliśmy razem. On był cichy, mało rozmawialiśmy i być może dlatego ten związek tak długo przetrwał. Teraz szukam kogoś, kto jest otwarty, kto kocha ludzi i życie” — wyznała w rozmowie z TVP.

Z wykształcenia technik odzieżowy, przez większość zawodowego życia związana była jednak z handlem. Przez ponad trzy dekady prowadziła własną działalność gospodarczą, z czego dwie dekady spędziła w strukturach dużej korporacji. Zarządzała trzema sklepami franczyzowymi, szkoliła pracowników i pełniła funkcję dyrektorki oddziału.

Modlitwa wysłuchana

Intensywna praca i ogromna odpowiedzialność odbiły się na jej zdrowiu dramatycznie. W trakcie leczenia choroby nowotworowej przeszła zawał serca, a równolegle utraciła firmę budowaną przez lata. W najtrudniejszym momencie myślała wyłącznie o rodzinie. „Prosiłam Pana Boga, żeby dał mi jeszcze szansę na zobaczenie wnuczki, która miała się urodzić za kilka tygodni” — przyznała.

Modlitwa została wysłuchana. Bożena wyzdrowiała, lecz wkrótce spotkał ją kolejny cios: odszedł jej mąż. Mimo piętrzących się tragedii nie zamknęła się w sobie.

Uczestniczka „Sanatorium miłości” znalazła nowy sens życia

Po rekonwalescencji Bożena postawiła na gruntowną przemianę. Ukończyła szkołę coachingu, kursy radykalnego wybaczania oraz totalnej biologii. Dziś współpracuje z fundacją, prowadzi warsztaty wsparcia i pomaga osobom przeżywającym kryzys. Jej pasje to rozwój osobisty, praca z energią, muzykoterapia, joga i taniec.

W „Sanatorium miłości” szuka czegoś, czego dotąd jej brakowało. „Dawno nie byłam na randce, dawno nikt mnie nie zapraszał, a jak zapraszał, to musiałam za siebie płacić” — powiedziała bez owijania w bawełnę. Marzy o mężczyźnie radosnym, komunikatywnym i gotowym budować bliską relację — takim, przy którym poczuje się ważna i zaopiekowana.

Ósma edycja „Sanatorium miłości” zadebiutuje na antenie TVP1 w niedzielę, 8 marca. Serial dostępny będzie również w TVP VOD.

instagramCzytaj też:

Doda wyrzuciła byłych z dokumentu. „Faceci zabrali za dużo czasu”Czytaj też:

Dowbor broni tajemnicy zarobków w TVP. „Bo ja się dowiem, ile pan zarabia”