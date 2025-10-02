Tego jeszcze nie było. Kultowy komiks jako opowieść multimedialna

„Thorgal. Pieśń Przeznaczenia” to pierwsza w naszym kraju multimedialna opowieść koncertowa, która zabierze widzów w świat legendarnego bohatera stworzonego przez Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a.

Komiks w zupełnie nowej odsłonie

Spektakl przeniesie publiczność w mroczne uniwersum, gdzie spotykają się nordyckie mity, dramatyczne wybory i walka z przeznaczeniem. Na scenie zobaczymy zanimowane fragmenty kultowej serii „Thorgal” połączone z muzyką na żywo, efektami dźwiękowymi i narracją. Twórcy podkreślają, że nie będzie to zwykły koncert, lecz pełnoprawna fabuła opowiedziana dźwiękiem i obrazem.

Seria komiksów „Thorgal” wydawana od 1977 roku zdobyła status kultowego dzieła nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. To właśnie ilustracje Rosińskiego ukształtowały wyobraźnię pokoleń czytelników. Teraz jego prace staną się częścią zupełnie nowego artystycznego doświadczenia.

Trasa i szczegóły widowiska

Za muzyczną stronę projektu odpowiada trzech znanych polskich artystów, których nazwiska mają zostać ujawnione wkrótce. Publiczność usłyszy połączenie instrumentów, elektroniki i narracji, a wszystko to w otoczeniu wizualnego świata komiksu.

Spektakl „Thorgal. Pieśń Przeznaczenia” odbędzie się w trzech miastach: 11 marca 2026 w katowickim Spodku, 25 marca na warszawskim Torwarze oraz 28 marca w gdańsko-sopockiej ERGO Arenie.

Thorgal – legenda komiksu, która podbiła świat

Seria „Thorgal” od lat rozpala wyobraźnię czytelników, łącząc brutalny świat wikingów z fantastyką, kosmosem i dramatem historycznym. To właśnie dzięki tej niezwykłej mieszance powstał jeden z najbardziej kultowych komiksów w Europie, który w Polsce ma status dzieła niemal pokoleniowego.

Za narodziny opowieści odpowiada duet Jean Van Hamme, belgijski scenarzysta, i Grzegorz Rosiński, polski rysownik. Pomysł narodził się w 1976 roku, a już rok później pierwsze epizody trafiły do belgijskiego magazynu „Tintin”. Od 1980 roku „Thorgal” ukazuje się w tomach wydawnictwa Le Lombard. Po odejściu twórców cykl przejęli Yves Sente, Xavier Dorison, Yann i Fred Vignaux, kontynuując legendę w nowej odsłonie.

Centralną postacią jest Thorgal Aegirsson – dziecko Ludu z Gwiazd, które jako niemowlę trafiło do wikingów w tajemniczej kapsule. Wychowany wśród wojowników, dorasta, nie znając swojego prawdziwego pochodzenia. Z czasem odkrywa kosmiczne dziedzictwo i staje do walki o rodzinę, wolność i własną tożsamość. Losy Thorgala przeplatają się z dramatycznymi wyborami, konfrontacjami z bogami i śmiertelnymi przeciwnikami. W serii ogromną rolę odgrywają relacje rodzinne – szczególnie miłość do żony Aaricii, więź z synem Jolanem oraz córką Louve. Wśród najgroźniejszych przeciwniczek bohatera wyróżnia się bezwzględna Kriss de Valnor.

Seria sprzedała się w ponad 16 mln egzemplarzy, została przetłumaczona na 18 języków i doczekała się pobocznych cykli, powieści, gier oraz słuchowisk. Krytycy uznają ją za jeden z filarów europejskiego komiksu.

