Wyjątkowa edycja gali ShEO Awards 2024 w Trójmieście

ShEO Awards to nie tylko gala, ale także platforma, która łączy kobiety osiągające sukcesy na różnych polach. Nazwa wydarzenia – będąca połączeniem słów She (ona) i CEO (dyrektor generalny) – doskonale oddaje jego charakter. To moment, by docenić kobiety, które z pasją i determinacją realizują swoje cele, inspirują innych i zmieniają otaczającą rzeczywistość.

W trakcie gali – debata: „Sztuka pięknego życia i długowieczność”

Tego wieczoru odbędzie się wyjątkowa debata zatytułowana „Sztuka pięknego życia i długowieczność”, w której udział wezmą wybitne osobistości, m.in.:

– Aleksandra Kosiorek, Prezydentka Miasta Gdyni,

– Dorota Białobrzeska-Łukaszuk, CEO Grupy INVICTA.

Podczas dyskusji poruszone zostaną kluczowe kwestie związane z nowoczesnym podejściem do zdrowia, świadomym stylem życia oraz innowacjami wspierającymi dążenie do długowieczności.

Kulminacja wieczoru – uhonorowanie wyjątkowych kobiet

Po inspirującej debacie przyjdzie czas na celebrację sukcesów i nagrodzenie kobiet, które wyróżniają się na polskim rynku, zmieniając sposób postrzegania biznesu i zarządzania. To one wyznaczają nowe standardy, pokazując, że odwaga, wiedza i pasja nie mają granic.

Do zobaczenia w Gdańsku!