Jaką liczbę widzisz na obrazku? Niewielu potrafi to dostrzec!

Iluzje optyczne od zawsze fascynują i bawią, ale też stanowią wyzwanie dla naszego wzroku. Jedną z takich zagadek viralowy obrazek, na którym różne osoby widzą różne liczby.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko czarno-szary okręg w paski, jednak przy dokładniejszym przyjrzeniu się, wyłaniają się cyfry. To, jaką liczbę widzisz na obrazku, może zależeć od wielu czynników: ostrości wzroku, warunków oświetleniowych, a nawet twojego stanu umysłu w danym momencie. Paski są ułożone w nierówne spirale, co sprawia, że liczba jest jeszcze trudniejsza do odgadnięcia.

Powiększ obrazek i poszukaj ukrytych liczb!

twitter

Jakie cyfry widzisz?

Tak odpowiadają internauci pod postem:

„45 283... i jaki jest haczyk? Czy powinienem umówić się na wizytę u mojego lekarza rodzinnego?”; „Widzę tylko 528. Czy to coś mówi o moim wzroku?”; „Widzę 45283”.

A w rzeczywistości odpowiedź to siedem cyfr: 3452839. Widziałeś tę liczbę?

Iluzje optyczne tego typu są często wykorzystywane w testach wzroku i badaniach percepcji. Przykład, który dziś przedstawiamy, polega na umiejętności dostrzeżenia liczby ukrytej na obrazku. Różne osoby mogą widzieć różne liczby, co jest wynikiem indywidualnych różnic w percepcji wizualnej. Obrazki te są również świetnym narzędziem do pokazania, jak nasz mózg interpretuje różne bodźce wizualne. Czasami różne osoby mogą widzieć inne liczby na tym samym obrazku, co jest dowodem na to, że nasz mózg może przetwarzać informacje wizualne na różne sposoby.

Czytaj też:

Szybki test na spostrzegawczość! Spróbuj znaleźć ukrytą liczbę 12!Czytaj też:

Ten test na uważność trwa minutę, a zapamiętasz go do końca życia. „Najstraszniejsze wideo, jakie kiedykolwiek oglądałem”