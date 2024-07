Ten test na uważność trwa minutę, a zapamiętasz go do końca życia. „Najstraszniejsze wideo, jakie kiedykolwiek oglądałem”

Kilka lat temu firma Odyssey Teams z Chico w Kalifornii, stworzyła wyjątkowy test na uważność w formie wideo, który świetnie pokazuje to, jak łatwo jest ludziom przegapić coś, nawet gdy są bardzo skupieni.

Nagranie przedstawia dwie drużyny – w sumie osiem osób. Cztery z nich mają na sobie biało-szare stroje, pozostałe czarne. Dwóch mężczyzn na początku wideo bawi się piłkami do koszykówki.

Później na ekranie pojawia się pytanie:

„How many passes does the team in white make?” (pol. „Ile podań piłki wykona drużyna w białych strojach?”).

Oglądający wideo powinien zatem skupić się na liczeniu podań. Po jakimś czasie pojawia się informacja, ile powinniśmy ich zauważyć i możemy sprawdzić, czy podołaliśmy zadaniu... Spróbujcie!

Uwaga! W dalszej części tekstu przedstawiamy informację o „niespodziance”, która czeka na nas w wideo – jeżeli nie chcesz psuć sobie zabawy, przeczytaj tekst dopiero po tym, jak sam obejrzysz całe nagranie.

W kolejnej klatce nagrania okazuje się jednak, że tak naprawdę, mimo liczenia podań, powinniśmy zauważyć też niedźwiedzia, który wykonuje „moonwalk” na ekranie. Wideo zostaje „przewinięte” i dopiero wtedy, nie zwracając już uwagi na podania, możemy zauważyć mężczyznę w stroju misia, którego do tej pory nie zauważyliśmy.

Na końcu wideo pojawia się zdanie:

„It's easy to miss something you're not looking for” (pol. „Łatwo przeoczyć coś, czego się nie szuka”.

„Ten filmik sprawił, że uwierzyłem w istnienie niedźwiedzia, który zawsze podąża za mną, wtapiając się w otaczający mnie świat i który nie potrafi tańczyć”; „To jeden z najstraszniejszych filmów, jakie kiedykolwiek oglądałem”; „Oglądałem to w pomieszczeniu z około 200 osobami i tylko 5-6 z nas zauważyło niedźwiedzia” – piszą internauci.

Jak po tym teście oceniacie swoją spostrzegawczość? Udało wam się za pierwszym razem zobaczyć niedźwiedzia na ekranie? Prześlijcie wideo dalej i sprawdźcie też swoich znajomych!

