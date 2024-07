Najlepsze książkowe thrillery według Reader's Digest. 10+ trzymających w napięciu tytułów

Na liście stworzonej przez dziennikarzy portalu Reader's Digest znalazło się w sumie 35 książkowych pozycji, jednak tylko część z nich, została już przetłumaczona na język polski. Te tytuły znajdziecie na poniżej. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Trzymające w napięciu thrillery. Te książki warto przeczytać

„Nie to miejsce, nie ten czas” – Nie to miejsce, nie ten czas

Minęła północ. Czekasz na powrót osiemnastoletniego syna. Kiedy w końcu widzisz go za oknem, nie jest sam, a chwilę później twoje ukochane dziecko zabija człowieka. Nazajutrz wstajesz... I jest wczoraj. Każdego ranka budzisz się o jeden dzień wcześniej. Dostajesz szansę, aby zapobiec morderstwu.

„Wyspa” – Adrian McKinty

Gdy Heather poślubia Toma, wdowca z dwójką dzieci, postanawia zrobić wszystko, by zyskać przychylność nieufnie do niej nastawionych nastolatków. Budowaniu rodzinnych więzi mają służyć wspólne wakacje, ale zmęczone podróżą i wyczerpane dzieciaki mają dość swojej nowej mamy. Sytuację ma uratować wyjazd na Dutch Island – prywatną, tropikalną wyspę, niedostępną dla zwykłych turystów. Rajska wyspa okazuje się jednak wyjętym spod prawa miejscem, zarządzanym przez klan O’Neillów.

„Krąg” – Dave Eggers

Gdy Mae Holland zostaje zatrudniona w najpotężniejszej na świecie firmie internetowej, Circle, czuje, że otrzymała życiową szansę. Kobieta jest zafascynowana nowoczesnością i rozmachem, z jakim działa firma, otwartymi przestrzeniami biurowymi, przytulnymi sypialniami dla pracowników spędzających noce w pracy, licznymi atrakcjami, całonocnymi imprezami, zajęciami sportowymi, nawet akwarium z egzotycznymi rybami. Mae zdaje się nie dostrzegać zagrożenia nawet wtedy, gdy życie poza firmowym campusem staje się coraz bardziej odległe, a jej rola w Circle ewoluuje w niepokojący sposób.

„Z zimną krwią” – Truman Capote

Z zimną krwią to pionierska próba nowego pisarstwa, dokument zbrodni popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmera z Kansas. Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane, podobnie jak śledztwo, pościg za mordercami, proces i zachowanie przestępców w sądzie i więzieniu aż po egzekucję. Capote po mistrzowsku przedstawia godny Ajschylosa motyw zbrodni i kary, zmuszając czytelnika do refleksji na temat źródeł zła.

„Andromeda znaczy śmierć” – Michael Crichton

Amerykański satelita wojskowy, zbierający z górnych warstw atmosfery próbki mikroorganizmów, spada nieopodal małej osady w Arizonie. Nazajutrz okazuje się, że prawie wszyscy mieszkańcy zginęli w tajemniczych okolicznościach. Przy życiu pozostały tylko dwie osoby – niemowlę i siedemdziesięcioletni alkoholik. Wyjaśnienie przyczyny ich ocalenia pozwoli uratować przed zagładą całą planetę.

„Uznany za niewinnego” – Scott Turow

Rusty Sabich, zacny ojciec rodziny i odnoszący sukcesy prokurator wplątuje się w obsesyjny romans z koleżanką z pracy, Carolyn Polhemus, która wkrótce zostaje zamordowana. Jego związek z ponętną ofiarą doprowadza do wytoczenia przeciwko niemu procesu poszlakowego.

„The Ghost Bride. Narzeczona ducha” – Yangsze Choo

Li Lan pochodzi ze zubożałej rodziny i nie ma większych szans na znalezienie męża. Dostaje jednak propozycję, która może odmienić jej los. Ma poślubić dziedzica bogatego rodu Lim. Jest tylko jeden problem – narzeczony nie żyje. Zgodnie ze starą chińską tradycją duch zmarłego kawalera nie zazna spokoju, jeśli nie znajdzie narzeczonej wśród żywych.

„Milczenie owiec” – Thomas Harris

Clarice Starling rozpoczyna staż w Sekcji Behawioralnej FBI, zajmującej się seryjnymi mordercami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przybywającym w szpitalu dla umysłowo chorych wielokrotnym mordercą i kanibalem, z zawodu psychiatrą – doktorem Hannibalem Lecterem. Kobieta wdaje się z nim w niebezpieczną grę psychologiczną: w zamian za okruchy informacji na temat Buffalo Billa, który od kilku miesięcy terroryzuje Stany Zjednoczone, opowiada o sobie.

„Wojna światów” – Herbert George Wells

Klasyczna powieść science fiction, pierwotnie wydana pod koniec XIX wieku, tutaj we współczesnym tłumaczeniu i z licznymi ilustracjami. Kilkakrotnie ekranizowana (m.in. przez Stevena Spielberga), a w roku 1938 przerobiona przez Orsona Wellesa na słuchowisko radiowe, którego emisja przeszła do historii. Czytana po latach okazuje się dziełem profetycznym, stanowiącym swoistą zapowiedź XX-wiecznych wojen światowych.

„Z przejmującego zimna” – John le Carré

Początek lat 60. XX wieku. Brytyjski agent Alec Leamas, dowodzący siatką szpiegowską w Berlinie Wschodnim, traci kolejnych ludzi, rozpracowywanych i mordowanych przez niemiecki kontrwywiad. Kiedy ginie ostatni człowiek, londyńska centrala odwołuje Leamasa z NRD i zleca mu niezwykle delikatne i niebezpieczne zadanie: udział w starannie zaplanowanej akcji przeciwko numerowi jeden wschodnioniemieckiego wywiadu.

„Bastion” – Stephen King

Wystarczy błąd na komputerze w laboratorium Ministerstwa Obrony. Najpierw nadchodzi epidemia. Potem pojawiają się sny… Zaczyna się niewinnie – od zwykłego przeziębienia. Ktoś kichnął, ktoś umarł i nagle Ziemia staje się masowym grobem. Nieliczni, którzy przetrwali, zaczynają mieć wizje wskazujące im drogę. Każdy musi dokonać wyboru i podążyć własną ścieżką.

