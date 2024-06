10 książek, które najwyżej oceniają Polacy. To głównie thrillery i kryminały

Polscy czytelnicy od zawsze mieli słabość do literatury, która trzyma w napięciu, zaskakuje zwrotami akcji i nie pozwala oderwać się od książki aż do ostatniej strony. Kryminały, sensacje i thrillery to gatunki, które cieszą się niesłabnącą popularnością, a portal Lubimy Czytać to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat tego, jakie tytuły są obecnie na topie.

Jeśli jesteś miłośnikiem literackich zagadek, mrocznych tajemnic i emocjonujących pościgów, koniecznie sprawdź naszą listę. Przedstawiamy 10 książek, które Polacy oceniają najwyżej na portalu Lubimy Czytać.

10 książek najwyżej ocenianych przez Polaków

10. „Zwierz” – Piotr Kościelny

Polska Książka Roku 2019 w niezależnym plebiscycie „Brakująca Litera”. Zwłoki młodej dziewczyny odkryte we Wrocławiu to dla doświadczonego komisarza Marka Mikulskiego nie pierwszyzna. Jednak gdy po kilku dniach w lesie w okolicach Wołowa znalezione zostają ciała kolejnych dwóch osób, a przy nich tajemniczy list, policjant wie już, że ma do czynienia z seryjnym mordercą.

9. „Księga wszystkich dokonań Sherlocka Holmesa” – Arthur Conan Doyle

Jedyne w Polsce wydanie zawierające wszystkie opowiadania i nowele Arthura Conan Doyle’a o detektywie wszech czasów.

8. „Jeden za drugim” – Chris Carter

Detektyw Robert Hunter ze specjalnej jednostki wydziału zabójstw policji Los Angeles odbiera dziwny telefon. Anonimowy rozmówca podaje mu adres strony internetowej i zmusza, by dokonał szokującego wyboru. Hunter może jedynie patrzeć, jak ktoś torturuje i morduje niezidentyfikowaną ofiarę, transmitując to wszystko na żywo przez Internet.

7. „Geniusz zbrodni” – Chris Carter

W prowincjonalnym miasteczku w stanie Wyoming dochodzi do wypadku. Kierowca ciężarówki, który zasłabł za kierownicą, wjechał do przydrożnego baru, po drodze taranując stojący na parkingu samochód. Wypadek okazuje się jednak dużo bardziej makabryczny, kiedy w bagażniku potrąconego auta policja znajduje ludzkie głowy. Szeryf aresztuje człowieka podejrzanego o podwójne morderstwo. W trakcie śledztwa dokonuje przerażającego odkrycia…

6. „Pielgrzym” – Terry Hayes

„Pielgrzym” to kryptonim człowieka, który oficjalnie nie istnieje. Dawniej dowodził tajnym wydziałem wewnętrznym amerykańskiego wywiadu. Swe zawodowe doświadczenie zawarł w książce. Nie przewidział jednak, że posłuży ona jako podręcznik mordercy…

5. „Policja” – Jo Nesbø

Czy to zwykły zbieg okoliczności, że oficer policji zostaje znaleziony martwy w miejscu dawno popełnionej zbrodni, którą badał, ale nie zdołał jej rozwikłać? Gdy w następnych miesiącach taki sam los spotyka kolejnych dwóch funkcjonariuszy, schemat postępowania mordercy staje się równie oczywisty, co potworny: brutalnym zabójstwom policjantów odpowiadają nierozwiązane zbrodnie z przeszłości. W miejscu przestępstw brakuje jakichkolwiek śladów, a wydział zabójstw właśnie stracił najlepszego śledczego.

4. „Ojciec chrzestny” – Mario Puzo

Vito Corleone jest Ojcem Chrzestnym jednej z sześciu nowojorskich rodzin mafijnych. Sprawuje rządy żelazną ręką, a ci, którzy nie podporządkowują się jego decyzjom, nie mogą liczyć na łaskę. To człowiek honoru, ale zarazem tyran i szantażysta, który wśród wrogów wzbudza strach, a wśród przyjaciół – zasłużony, choć nie całkiem bezinteresowny szacunek. Kiedy odmawia uczestnictwa w nowym, niezwykle opłacalnym interesie – handlu narkotykami – wchodzi w ostry konflikt z cosa nostrą.

3. „Zamek z piasku, który runął” – Stieg Larsson

Trzecia i ostatnia część trylogii milenijnej. Dwie ciężko ranne osoby zostają przywiezione do izby przyjęć szpitala Sahlgrenska w Goeteborgu. Jedną z nich jest Lisbeth Salander, poszukiwana listem gończym i podejrzana o podwójne morderstwo. Jest w ciężkim stanie, ma ranę postrzałową głowy, musi natychmiast być operowana. Druga osoba to Alexander Zalachenko, starszy mężczyzna, któremu Salander zadała cios siekierą.

2. „Dziewczyna, która igrała z ogniem” – Stieg Larsson

W kolejnej, po „Mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet”, części trylogii Millennium główną bohaterką jest Lisbeth Salander. Seria dramatycznych wypadków wywołuje u Lisbeth wspomnienia mrocznej przeszłości, z którą raz na zawsze postanawia się rozprawić.

1. „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” – Stieg Larsson

Pewnego wrześniowego dnia w 1966 roku szesnastoletnia Harriet Vanger znika bez śladu. Prawie czterdzieści lat później Mikael Blomkvist – dziennikarz i wydawca magazynu „Millennium” otrzymuje nietypowe zlecenie od Henrika Vangera – magnata przemysłowego, stojącego na czele wielkiego koncernu. Ten prosi znajdującego się na zakręcie życiowym dziennikarza o napisanie kroniki rodzinnej Vangerów. Okazuje się, że spisywanie dziejów to tylko pretekst do próby rozwiązania skomplikowanej zagadki.

Czytaj też:

15 książek, których nie będziesz mógł odłożyć. To warto przeczytać!Czytaj też:

Wraca uwielbiany przez Polaków serial. To nie koniec niespodzianek