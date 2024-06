Maciej Musiał: Moje największe marzenie to być tatą

W dorosłym życiu musiałem zaprzyjaźnić się z myślą, że mam pieniądze. Bardzo długo nie wiedziałem, co mogę z nimi zrobić, po prostu trzymałem je na koncie, ale w pandemii zacząłem się interesować, słuchać podcastów, inwestować w start up’y, w dobrym momencie polubiłem się też z kryptowalutami. Zarobione środki przeznaczam na aranżowanie życia, na robienie nowych rzeczy, na swój rozwój, na moje restauracje i bary. Nie jestem jednak zaprogramowany na zysk, na biznes, to jest bardziej projektowanie marzeń i wizji. Moim celem nie jest zarobek, ale doświadczanie i nauka; jestem ciekawy świata. Uwielbiam też podróżować, a jak mam obok kogoś, kim się opiekuję, to nie mam żadnych granic. Kiedy np. jadę na wakacje z tatą, który ma prawie 70 lat, zrobię wszystko, żeby to były najlepsze wakacje na świecie, za każdym razem wakacje życia – mówi Maciej Musiał, aktor.

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Jak z aktora komercyjnego przeistoczyłeś się w grającego w ambitniejszych produkcjach? Maciej Musiał: Szkoła teatralna w Krakowie, wyjście z show-biznesu na jakiś czas, przebicie szklanego sufitu za pomocą serialu „1983”, który sam wyprodukowałem i tworzyłem, a potem to już tylko intuicja i zaufanie do procesu, do drogi. To nie było jakoś bardzo wycyzelowane i matematycznie obliczone, ale cieszę się, że mam okazję grać w fajnych produkcjach. A szczęście? Byłeś dzieckiem, a teraz jesteś młodzieńcem szczęścia? Tak, w tym wszystkim miałem dużo szczęścia, ale myślę też, że ja tworzę okazje i prawidłowo oceniając rzeczywistość, nieźle hakuję system. „Taniec z gwiazdami” to też było hakowanie systemu? Po co ci był ten program? Miałem poczucie, że cały czas biorę, a niedużo daję, chciałem to zmienić: dać trochę siebie.