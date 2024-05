Nowe informacje o stanie zdrowia Kate Middleton. Jasna deklaracja ws. powrotu do pracy

Kate Middleton po tym jak ujawniła, że zdiagnozowano u niej raka, usunęła się w cień, aby w spokoju walczyć z chorobą. Według nieoficjalnych doniesień księżna Walii nie pojawiała się publicznie z powodu skutków ubocznych leczenia. Wszystko przez wypadające włosy i utratę wagi. Portal people.com podał, że Kate Middleton ostatnimi czasy zdarza się wychodzić z domu podczas leczenia raka. Księżna Walii była m.in. widziana z rodziną oraz podczas samodzielnego załatwiania spraw.

Jak na razie nie ma jednak mowy o tym, aby Kate Middleton wróciła do pełnienia swoich obowiązków. Nie stanie się to jednak, dopóki nie otrzyma na to zgody od swojego zespołu medycznego. Pojawiają się różne terminy co do daty, ale według najnowszych ustaleń Vanity Fair raczej nie stanie się to wcześniej niż w 2025 roku. Żadna oficjalna data powrotu nie została jak na razie zaplanowana.

Kate Middleton wraca do zdrowia. Na razie nie ma mowy o powrocie do pracy

Na powrót do pracy nie nalega również sama księżna Walii, która obecnie skupia się wyłącznie na tym, aby dojść do zdrowia. Kate Middleton będzie też musiała poczuć, że jest gotowa na powrót do pracy. Nie ma jednak wątpliwości, że stanie się to prędzej, czy później. Księżna Walii została m.in. poinformowana w zeszłym tygodniu o przełomowym raporcie dotyczącym jej fundacji The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Kate Middleton zapoznała się z dokumentem, ale według rzecznika Pałacu Kensington nie należy tego odczytywać jako jeden z przykładów powrotu do obowiązków księżnej Walii. Kate Middleton nie wzięła udziału w oficjalnym publicznym wydarzeniu od Bożego Narodzenia i jej długa nieobecność zmusiła ją do wydania oświadczenia o chorobie. Dzięki leczeniu księżna Walii w ostatnich tygodniach miała się poczuć znacznie lepiej.

