Skandaliczne słowa Jarosława Jakimowicza o Paradzie Równości. „Pederaści już się kłócą”

8 czerwca przez Warszawę przejdzie Parada Równości organizowana przez kolektyw Praga Równości. Do drugiej dojdzie tydzień później i będzie organizowana przez fundację Wolontariat Równości z nowymi władzami. Trzecia Parada Równości będzie miała miejsce 22 czerwca i stoi za nią były zarząd fundacji Wolontariat Równości. O sprawie napisała m.in. „Gazeta Wyborcza”, która rozmawiała z przedstawicielami organizacji LGBT+.

Do artykułu postanowił odnieść się swoich mediach społecznościowych Jarosław Jakimowicz. Zamieścił screen z tekstu „GW”, ale do góry nogami. Dodatkowo przekreślił czerwonym „iksem” zdjęcie i tytuł.

Jarosław Jakimowicz o Paradzie Równości w Warszawie. Karygodny komentarz byłego gwiazdora TVP

„Pederaści już się kłócą. Wychodzi prawdziwa natura. Dwie Parady Równości w Warszawie. ‘Miało być wielkie święto po upadku PiS, będzie wielka klęska’. Dwie Parady Równości w Warszawie. Społeczność LGBT+ podzielona. W zasadzie to będą trzy parady. Jak mi przykro” – dodał w komentarzu były gwiazdor TVP.

To nie pierwszy raz, kiedy Jakimowicz reaguje w podobny sposób na Paradę Równości. – To kolorowi przebierańcy reprezentowani przez różnych polityków – przyznał w czerwcu 2022 r. – To, co widzieliście na ulicach, to jest 3 do 5 procent społeczeństwa. Próbują zrobić wszystko, żeby pokazać, że tego jest połowa. Oni dbają o to wszelkimi metodami, żeby się wydawało tego więcej – dodał były aktor.

Była gwiazda TVP uderza w LGBT

Z kolei w maju 2022 r. Jakimowicz zdjął tęczową flagę z budynku, bo wcześniej nie mógł się tego doprosić od strażników miejskich. – Tam jakaś szmata wisi nad polską biało-czerwoną flagą w Dniu Flagi. Jest pewien rytuał, obowiązek szanowania tej flagi – komentował potem sprawę były pracownik telewizji publicznej. Zdaniem Jakimowicza doszło wtedy znieważenia polskiej flagi.

